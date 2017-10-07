США сняли санкции с Судана 7.10.2017, 8:40

При этом Судан остался в американском списке государств-спонсоров терроризма, вместе с Ираном и Сирией.

США отменили санкции в отношении Судана. Причиной стал прогресс Судана в борьбе с терроризмом, улучшение гуманитарной ситуации в стране и обязательство Хартума не заключать оружейные сделки с Северной Кореей, передает «Голос Америки».

Этот шаг завершил процесс, начатый администрацией Обамы, который вызывал критику со сторону правозащитных организаций. Президент Дональд Трамп отменил эмбарго на торговлю с Суданом, отрезавшим Хартум от мировой финансовой системы.

Таким образом, из-под действия американских санкций выведен режим президента Омара Хассана аль-Башира, который некогда предоставил убежище Усаме бин Ладену и разыскивается Международным уголовным судом по обвинению в организации геноцида в Дарфуре.

Однако Судан остается в американском списке государств-спонсоров терроризма, вместе с Ираном и Сирией. Суданские чиновники также остаются в секционном списке ООН за геноцид в Дарфуре.

США впервые ввели санкции в отношении Судана в 1997 году.