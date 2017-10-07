Министр информации: Новая редакция закона о СМИ коснется сайтов и соцсетей 15 7.10.2017, 8:52

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Александр Карлюкевич

Фото: Belta.by

Новый министр информации намерен идти «в ногу со временем».

Новая редакция закона о средствах массовой информации должна быть тесно связана с процессами, которые происходят в электронных СМИ и соцсетях. Об этом заявил министр информации Александр Карлюкевич на передаче "Клуб редакторов" в эфире телеканала "Беларусь 1", сообщает БелТА.

Как отметил директор представительства Межгосударственной телерадиокомпании "Мир" в Беларуси Владимир Перцов, "в нашей стране "одно из самых либеральных" законодательств, которое практически не регулирует интернет-сферу массовой коммуникации".

"Соседи уже ужесточили, изменили свое законодательство. Ведь есть примеры - это и массовая гибель детей, вступивших в опасные группы в соцсетях, распространение заведомо ложной, дискредитирующей отдельных людей, информации. Мы посмотрели, как ведут себя продвинутые страны, как ведут себя соседи. Поэтому новый закон – это своевременно, сложно нас упрекнуть", сказал он.

Обсуждать изменения в закон о СМИ до его принятия пока преждевременно, подчеркнул министр. При этом он обратил внимание на то, что эти изменения обоснованы и не раз рассматривались. В первую очередь они касаются социальных сетей.

"Это, прежде всего, выступления в соцсетях, интернете", - уточнил Александ Карлюкевич. В России и странах ЕС активно работают над совершенствованием законодательной базы, регулирующей данные вопросы. "Нужно догонять и формировать не только общественное мнение, но и законодательные аспекты", - считает министр.

В то же время, по его словам, важно не перейти определенную границу. "Важно, чтобы закон не выполнял функции цензора и не ограничивал общество и его право на свободу высказывания", - подчеркнул он.

Напомним, ситуация со свободой слова в Беларуси вызывает критику международного сообщества. В Беларуси практически уничтожена свобода слова: закрыты абсолютное большинство независимых газет, нет независимых телеканалов и радиостанций в FM-диапозоне , преследуются журналсты независимых интернет-сайтов, из-за чего сайт Charter97.org сегодня вынужден работать из Польши.