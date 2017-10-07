NASA «запустит» имена жителей Земли в открытый космос 7.10.2017, 9:09

Все желающие смогут увековечить память о себе, отправив свое имя в открытый космос.

На сайте американского аэрокосмического агентства (NASA) открыли новую форму «заказ» на отправку имен всех желающих на красную планету, информирует Хроника.инфо.

Желающим предлагают заполнить форму и оставить заявку на размещение своего имени в специальном кремниевом микрочипе.

Его поместят на борт спускаемого аппарата InSight, который планируют запустить на Марс в 2018 году с космодрома в Калифорнии.