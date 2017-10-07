Кампания против мусульман в Техасе была организована из Москвы 7.10.2017, 9:16

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Джон Маккейн

Фото: forum.md

Российская «фабрика троллей» создали в социальной сети Facebook сообщество «Сердце Техаса».

Кампания против мусульман в Техасе весной этого года была организована сотрудниками скандально известного российского «Агентства интернет-исследований», более известного, как «фабрика троллей» бизнесмена Евгения Прихожина, считающегося близким другом президента Путина, сообщает «Голос Америки».

По данным телеканала CNN, в 2016 году сотрудники «Агентства» создали в социальной сети Facebook сообщество «Сердце Техаса», авторы которого выступали за ужесточение иммиграционных законов и призывали к выходу штата из состава США. Уже через несколько месяцев число подписчиков страницы превысило 250 тыс человек.

В мае 2016 года в сообществе было объявлено о проведении в Хьюстоне митинга под названием «Остановим исламизацию Техаса». Поводом для акции стало сообщение о том, что одна из мусульманских библиотек в штате якобы получила государственное финансирование. На демонстрацию под лозунгом White Lives Matter («Жизни белых имеют значение») тогда вышло лишь несколько человек. Как отмечали сами участники, никто из администраторов сообщества «Сердце Техаса» на мероприятии так и не появился.

В начале года представители того же интернет-сообщества вели переговоры с лидером Движения за независимость Техаса Дэниелом Миллером, предложив ему организовать массовый митинг за выход штата из состава США. По замыслу инициаторов, акция, по аналогии с британским Brexit’ом, должна была пройти под хэштегом #Texit. Миллер от предложения отказался.

Сообщество «Сердце Техаса» упоминается в числе 470 аккаунтов, созданных при участии российских властей и организаций, список которых Facebook передал членам комитетов по разведке Палаты представителей и Сената США, ведущих расследование о вмешательстве Москвы в избирательную кампанию 2016 года.

Как стало известно в пятницу, открытые слушания с участием руководителей Facebook, Twitter и Google, должны пройти в Конгрессе США 1 ноября.

Сенатор-республиканец Джон Маккейн 5 октября опубликовал заявление о проводимой Россией кампании дезинформации. В заявлении, в частности, говорится:

«Последние сообщения СМИ подчеркивают огромные масштабы российской кампании дезинформации, нацеленной на то, чтобы разделить американцев и оказать влияние на президентские выборы 2016 года.

Среди тысяч онлайн-реклам, предположительно профинансированных российскими структурами в прошлом году – фотография, которая ложно утверждает, что я встречался с лидерами ИГИЛ. В этом утверждении нет ни грана правды, и оно было опровергнуто всеми, кто занимался верификацией фактов. (…) Мы знаем, что путинская Россия не прекратила своих усилий по вмешательству в наши выборы и внутренние дела. Комитет Сената по вооруженным силам продолжит реагировать на этот вывод, являющийся угрозой нашей национальной безопасности».