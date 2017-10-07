Непраздничная история вдогонку Дню учителя 2 Семен Печенко, «Солидарность»

7.10.2017, 9:27

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Среди моих знакомых учителей немало тех, кто ушел из профессии. Причины ухода у каждого разные.

Кто-то спустя два года отработки по распределению понял, что выбрал не то занятие. Кто-то взлетел по карьерной лестнице во власть. А кому-то просто надоело «укреплять идеологический фундамент страны».

К этой категории бывших учителей относится мой друг детства. Во время недавней встречи он рассказал о том, почему ушел из учителей в разнорабочие.

Учителем истории он стал на волне эйфории первой половины 1990-х. Кроме того, его мать всю жизнь проработала в школе — было на кого ровняться.

В одной из минских школ моему приятелю довелось повидать всякого, вплоть до пьяных в дым старшеклассников на уроках. Но не ученики стали причиной ухода:

— К детям у меня, по большому счету, претензий не было и нет. В школе мне нравилось работать. Я чувствовал, что это мое. Если бы не все эти унижения...

Добровольно-принудительная подписка, бесконечные проверки, отчетности, планы. Бумаги, бумаги, бумаги… Словно ты не учитель, а работник канцелярии. И это еще не полный список.

Жена приятеля также работала учителем. Сейчас устроилась в один из гипермаркетов города и ни о чем не жалеет:

— Стала гораздо спокойней, как работу сменила. А что? Пришла домой после смены — ни тебе тетрадей на проверку, ни планов.

Семен Печенко, «Солидарность»