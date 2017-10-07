Футболист «Зенита» Капленко отказался выступать за белорусские сборные 6 7.10.2017, 9:33

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Кирилл Капленко

Футбольный клуб «Зенит» и его полузащитник Кирилл Капленко не нарушали правил Международной федерации футбола.

Игрок написал письмо, в котором отказался выступать за белорусские сборные. Об этом агентству ТАСС сообщил президент санкт-петербургского клуба Сергей Фурсенко.

Ранее Белорусская федерация футбола заявила журналистам, что Капленко вызван на ноябрьский сбор молодежной команды страны. Если он не явится, федерация направит жалобу в ФИФА на Капленко и «Зенит».

«При чем здесь игрок и футбольный клуб «Зенит»? У Капленко есть российское гражданство, и он имеет право выбирать, за какую сборную выступать. Он написал письмо Белорусской федерации футбола, что не собирается играть за сборную Беларуси. Никаких нарушений с точки зрения регламента ФИФА нет», — приводит ТАСС слова Фурсенко.

Ближайший матч отборочного турнира чемпионата Европа молодежная сборная Беларуси проведет 10 октября. В Борисове она встретится с командой Молдовы.

Капленко перешел в «Зенит» в январе 2017 года. В основном составе команды он провел два матча — по одному в чемпионате и Кубке России.