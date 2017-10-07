Годовщина трагедии в ТЦ «Европа»: Извлечены ли уроки? 7.10.2017, 9:45

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Фото: ТАСС

Вечером 8 октября 2016 года вся Беларусь содрогнулась: 17-летний парень топором и бензопилой убил продавца и ранил покупательницу.

Спустя год после трагедии журналисты kp.by задались вопросом, какие уроки из произошедшего извлекли торговые центры и как складывается жизнь пострадавших.

ХРОНИКА СОБЫТИЙ

- За пару дней до преступления студент МИТСО Владислав Казакевич хотел совершить нападение в вузе, но у подростка не завелась бензопила. Тогда он решил довести дело до конца в торговом центре.

- В субботу, 8 октября, в 17.20 он зашел в «Европу», достал из чехла от гитары бензопилу и завел ее. Ею Казакевич ударил продавщицу Елену, она умерла на месте. После этого он с топором напал на посетительницу Оксану, которая смогла защититься от преступника, но получила множество ран и переломов. Чудом осталась жива и уборщица торгового центра Ирина, она смогла увернуться от удара.

- Задерживали Казакевича продавцы ТЦ «Европа». Они стали догонять его, перехватить подростка около эскалатора удалось продавцу дисков Александру. Он ударил его по руке и лицу, подросток упал. Затем подбежали охранники торгового центра, милиция, преступника задержали. После этого продавцу Александру начальник ГУВД Мингорисполкома Александр Барсуков лично вручил благодарственное письмо и нагрудный знак «За заслуги».

- По заключению экспертизы, Казакевич отдавал отчет своим действиям, и подростка приговорили к 15 годам тюрьмы с отбыванием наказания в колонии общего режима. А также семья Казакевича должна возместить материальный и моральный ущерб потерпевшим. Общая сумма компенсации - больше 220 тысяч рублей. Настоящим шоком стало его последнее слово в суде: «К сожалению, я не выполнил планов по массовому убийству. Я вернусь, чтобы закончить начатое».

Муж погибшей Елены: «Такое не забывается, не прощается»

События 8 октября раз и навсегда перевернули жизнь семьи Александронец. В тот день глава семьи, полковник внутренних войск Александр, подвозил свою жену Елену в ТЦ «Европа», где она работала продавцом. Вечером они поговорили по телефону, а уже через 20 минут после этого подросток с бензопилой убил женщину. Елене было всего 43 года.

- Иногда вспоминаю нашу последнюю встречу… Это уже никогда не забудется. Время лечит в любом случае. Мы не опускаем руки, я не стал ни алкоголиком, ни сумасшедшим после этого. Продолжаем жить и работать, но в памяти все остается.

В такой экипировке подросток зашел в торговый центр

Фото: Следственный комитет

Александр живет с 21-летней дочкой Алесей. С детства у неепроблемы со слухом. Девушка закончила колледж и сейчас работает на швейном производстве.

- Мы с ней учимся жить по-другому. Вместе решаем бытовые вопросы, вместе готовим. Большое подспорье нам оказывает сестра жены, она много общается с Алесей. С родителями Лены не теряем связь, навещаем их.

По постановлению суда, Александру семья Казакевич должна выплатить компенсацию – 45 тысяч рублей, а дочке Алесе – 55 тысяч.

- Возможно, кто-то был в шоке от его (преступника. - Ред.) речей в суде, но я в принципе ожидал этого. Потому что человек, который совершил такое убийство, считает нормальным говорить такие неадекватные вещи. Я скажу так, покажите мне справку, что на момент убийства он был болен. Справки не было - не о чем говорить. А когда такое случилось, родители стали думать, что он болен. До суда родители Казакевича выплатили 2000 евро мне и еще 1000 – дочке. После суда мы компенсаций от них не получали. Любой человек, оказавшийся в такой ситуации, рассчитывает на компенсацию. Ведь такие вещи не забываются, не прощаются.

Пострадавшая Анна: «Боюсь заходить в подъезд»

Одна из пострадавших - 21-летняя минчанка Анна Разентова - чудом спаслась в тот вечер.

- После случившегося я стараюсь обходить стороной торговый центр «Европа», - говорит Анна. - В этом году я с молодым человеком ездила отдыхать за границу, и так совпало, что наше турагентство находилось в «Европе». Туда я так и не смогла зайти.

- После суда все было хорошо, но в сентябре воспоминания снова нахлынули... Хотя надеялась, что через год об этом забуду. Не получается… Я тогда сидела на скамейке, но когда услышала звук работающей бензопилы, увидела этого парня, вскочила и убежала.

Этой осенью у девушки появились страхи.

- Я стала бояться заходить в подъезд. А когда вечером я закрываю шторы в своей квартире на первом этаже, то думаю, что за окном кто-то стоит, - говорит Анна. - С середины сентября стали сниться кошмары, где на моих глазах кого-то режут, а я пытаюсь убежать. Стало легче только после того, как я стала принимать успокоительные. Конечно, есть и такие мысли, что я спаслась, а та продавец - нет. Ведь если бы не моя реакция, то я была бы на месте погибшей.

Владислава Казакевича, который совершил такое жуткое преступление, приговорили к 15 годам колонии общего режима

Фото: Павел МАРТИНЧИК

На суде Анна запросила в качестве возмещения морального вреда 1500 рублей.

- Мне пришло письмо о том, что выполнен судебный иск и деньги перечислены. Но пока я их не забрала, - говорит Анна.

Продавцы ТЦ «Европа»: «Все плохое забывается»

Задержать преступника удалось продавцам ТЦ «Европа». Мужчины хватали что попало - стулья, палки, мусорки - и бежали вслед за убийцей. А вот охранников центра почему-то рядом не оказалось.

Накануне годовщины трагедии мы отправились в торговый центр, чтобы узнать, как там организована безопасность сейчас.

Вечером в будний день было немноголюдно. За порядком в «Европе» теперь следили не только охранники, но и милиция.

- У нас милиция постоянно дежурит, по два человека ходят,- рассказывает продавец Александр. - Людям стало спокойнее, да и я знаю, что охрана центра какие-то зачеты сдавала. Естественно, в первые дни после трагедии у людей паника была, многие опасались приходить, но все плохое забывается.

Муж убитой Елены: "Такое не забывается, не прощается"

Фото: Мария РОЛЬСКИТЕ

Продавцы, которые в тот день были на работе, и сейчас отлично помнят, как столкнулись лицом к лицу с преступником.

- Он тогда зашел ТЦ «Новая Европа», убил там женщину, затем пошел в сторону «Старой Европы», я был у себя в магазине, услышал крики, - вспоминает продавец Александр. - Я пошел ему навстречу, он остановился. Там еще парни стояли, я им сказал, чтобы брали мусорки - и вперед. Он увидел нас, развернулся и стал убегать. Мы погнали в сторону «Новой Европы», там продавец дисков Александр бросил в него стул, он упал, его скрутили.

Одна из пострадавших - 21-летняя минчанка Анна Разентова - чудом спаслась в тот вечер

Фото: Вконтакте

Тот самый продавец Александр уволился из магазина, а киоск с очками, где работала погибшая Елена, убрали.

- Первое время посетители говорили, мол, мы больше сюда не пойдем. Но ведь убийца мог это сделать и в другом месте, - рассказывает продавец Анастасия. - А нам теперь на работу не выходить, что ли? Я в тот день работала, этот парень пробегал мимо моего магазина. Я подумала, он украл бензопилу и убегает от охранников. Оказалось, он убил женщину…

Департамент охраны МВД: «После трагедии больше торговых центров стали приглашать на работу сотрудников милиции»

Организовывает работу сотрудников милиции в торговых центрах департамент охраны МВД.

Продавец Александр, который помог поймать преступника, уволился из магазина, а киоск с очками, где работала погибшая Елена, убрали

Фото: Святослав ЗОРКИЙ

- Помимо «Европы» к нам стали обращаться торговые центры столицы с просьбой усилить охрану, например, Dana Mall, «Корона»- рассказывают в Минском городском управлении департамента охраны МВД. - В администрациях торговых центров поняли, что в этом есть необходимость, такие инциденты происходят не только за рубежом, но и у нас. Поэтому очень важно усилить охрану. Тем более сам факт присутствия сотрудников милиции уже влияет на общественный порядок. Ведь администратор выполняет и другие функции, а специально обученные сотрудники милиции нацелены как раз на охрану порядка. У них есть соответствующая экипировка и навыки, они имеют право применить оружие, если слова не подействуют.