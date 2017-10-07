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США продадут Саудовской Аравии системы ПРО THAAD

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  • 7.10.2017, 10:18
Фото: reuters

Госдепартамент США одобрил сделку по продаже Саудовской Аравии противоракетных комплексов THAAD для защиты от Ирана.

Саудовская Аравия намерена приобрести 44 пусковые установки и 360 противоракет, а также командные пункты и радары. Стоимость сделки составляет 15 млрд долларов, сообщает «Голос Америки».

США и Саудовская Аравия обеспокоены ракетной программой Ирана и его агрессивными действиями на Ближнем Востоке.

Системы THAAD производятся корпорацией Lockheed Martin.

Ранее США разместили THAAD в Южной Корее для защиты от северокорейских ракет.


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