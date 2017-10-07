Экскаваторщик, который нашел клад: Сейчас весь город гудит, что я нашел золото! 7 7.10.2017, 10:32

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Фото: kp.by

Экскаваторщик ЖКХ из города Глубокое Сергей Мартынович исполнил мечту миллионов.

В центре города во время земляных работ он нашел настоящий клад с серебряными и никелевыми монетами, датируемые первой половиной ХХ века!

- Чугунок с монетами я увидел, когда высыпал землю из ковша. Конечно, я был в шоке, - говорит в интервью kp.by 50-летний Сергей Мартынович. - Хотелось на память взять себе одну монетку, чтобы внукам показать. Но я все отдал сотрудникам милиции. Сейчас весь город гудит, что я нашел золото! Коллеги подшучивают: расставляют карманы, чтобы я насыпал им денег.

Все монеты были сложены в чугунок, закрытый чугунной сковородкой. Спрятан он был на глубине 70 - 80 сантиметров. Так что добраться до клада мог каждый, достаточно было бы лопаты.

Удивительно, но на следующий день Сергей Мартынович на месте находки нашел еще одну монету - 300-ю! Да как! Телевизионщики попросили его на камеру покопать землю лопатой. Он копнул и… снова монета!

- Найдено много польских монет, есть и серебряные монеты Российской империи достоинством 50 копеек и 1 рубль, - рассказывает старший научный сотрудник Глубокского историко-этнографического музея Александр Хайновский. - Монеты еще не успели оценить. Но это будет не заоблачная цена. Например, одна найденная американская монета стоит около 50 долларов. К слову, американские монеты - самые интересные в этой находке. Ведь они являются доказательством того, что наши люди в начале века уезжали на заработки в Америку.

Кстати, увидеть клад вживую можно будет уже в следующий понедельник: он будет находиться в музее на экспозиции.

- Слухи-то о кладе уже поползли по городу! Кто-то думает, что мы чуть ли не клад Наполеона нашли, - смеется Александр Хайновский. - Чтобы удовлетворить любопытство наших людей, мы выставим его на всеобщее обозрение. Надеемся, что эти монеты останутся в нашем музее.

К слову, в Глубоком уже находили клады.

- В 80-х годах во время строительства универмага был найден клад с золотыми монетами. Но что с ним случилось, мы не знаем. Когда-то в нашем районе во время вспашки поля нашли горшочек с очень древними серебряными арабскими монетами.

ЕСТЬ ВОПРОС

Сколько получит экскаваторщик?

- Мы все силы приложим, чтобы этого человека отблагодарить! Но тут должны подключиться юристы, - говорят в местном музее.

Впрочем, за примерами далеко ходить не надо. В прошлом году на месте, где строят новую станцию метро «Вокзальная», минские строители нашли золотые пятирублевки времен Николая II. Их оценили в несколько тысяч долларов. Как и положено, рабочие отдали клад государству и узнали: доля им не положена. Оказывается, что строители выполняли свои должностные обязанности, поэтому речи о вознаграждении не идет. А вот если бы человек нашел их на своем огороде, то тогда можно было бы говорить о выплатах.

Сергей Мартынович, как и минские строители, находился на рабочем месте. Будем надеяться, что экскаваторщика не обидят.