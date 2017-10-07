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Аншлаг на курсах украинского языка в Минске

  • 7.10.2017, 10:42

Вчера в минском офисе ТБМ начались бесплатные курсы украинского языка.

Курсы собрали настоящий аншлаг. На них записалось столько людей, что пришлось разделить участников на три группы. Две будут заниматься в пятницу и одна — в субботу, пишет nn.by.

На первом занятии присутствовали посол Украины в Беларуси Игорь Кизим. Украинский дипломат отметил, что неожиданно увидеть столько желающих изучать украинский язык в Минске, а также пообещал, что украинская сторона сделает все возможное, чтобы поддержать эту заинтересованность.


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