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Вице-премьер Кыргызстана погиб в лобовом ДТП с «КамАЗом»

  • 7.10.2017, 10:59
Фото: knews.kg

Темир Джумакадыров возглавлял штаб по подготовке и проведению назначенных на 15 октября выборов президента.

Вице-премьер Киргизии Темир Джумакадыров погиб в лобовом ДТП с "КамАЗом", сообщает K-News со ссылкой на пресс-службу правительства страны. На фото с места столкновения видно, что у внедорожника Toyota Land Cruiser раскрылись подушки безопасности, но это не помогло.

Вице-премьер направлялся в Талас проверить готовность избирательных участков в преддверии выборов президента 15 октября.

Столкновение произошло рано утром в субботу на 36-м км автодороги Бишкек - Чалдовар в районе села Садовое. "В результате столкновения погибли водитель "Тойоты" (Нурбек Муканов) и два ее пассажира - вице-премьер Джумакадыров и его помощник Нурлан Джангырчиев", - сообщили в правительстве.

В МВД Кыргызстана "Интерфаксу" подтвердили факт лобового столкновения. Там уточнили, что участок дороги, где столкнулись внедорожник и грузовик, ремонтировался.

"Как только будут готовы результаты экспертиз, будет возбуждено уголовное дело", - сказали в пресс-службе МВД.

"Вечерний Бишкек" сообщает, что дело уже возбудили. Издание возлагает вину на водителя грузовика: по предварительным данным, он не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения.

Вице-премьер Темир Джумакадыров курировал в правительстве вопросы безопасности и возглавлял республиканский штаб по подготовке и проведению назначенных на 15 октября выборов президента Кыргызстана. Вице-премьером он был назначен 26 августа, до этого занимал пост секретаря Совета безопасности республики.

У Джумакадырова остались жена и четверо детей.


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