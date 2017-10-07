Андрей Звягинцев обратился к «хранителям покоя» Путина 3 7.10.2017, 11:06

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Андрей Звягинцев

Фото: kp.by

Режиссер заявил, что «выборы» в России — это «отвратительный спектакль».

Российский режиссер Андрей Звягинцев записал видеообращение к "хранителям покоя" президента РФ Владимира Путина с призывом допустить на предстоящие выборы главы государства, которые пройдут весной 2018 года, оппозиционера и основателя Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального. Видео было опубликовано на YouTube-канале "Штаб Навального".

В начале видео Звягинцев признал, что, записывая обращение, он не знает адресата "по той простой причине", что его высказывание укладывается в простые слова: "Президент Российской Федерации, как и любой другой президент любой страны, является гарантом жизни и достоинства своих граждан. О каком достоинстве может идти речь, когда тебе предлагают выбрать одного из одного?"

"Нет здесь никакого человеческого достоинства, когда на твоих глазах вот так волюнтаристски, так бездарно, так отвратительно расправляются с оппонентом. Я, возможно, даже не сторонник Навального, может, я даже не приду на выборы и в принципе не буду голосовать, как я никогда в своей жизни не голосовал. Но наблюдать это, этот спектакль - просто отвратительно. Ощущение, что тебя держат за дурака", - продолжил он.

Обращаясь к "тем хранителям нынешнего покоя нашего президента, который верит свято в свои 86 процентов рейтинга", Звягинцев задал вопрос: "Чего вы боитесь открытой политической борьбы?" - и сам на него ответил: "Вам незачем ее боятся, и так финал предопределен. Повторюсь, я не знаю, к кому обращаюсь, но наблюдать это неприятно".

Отметим, что это уже не первый раз, когда Звягинцев обращается к российским властям подобным образом. В июне этого года режиссер вместе с музыкантом Борисом Гребенщиковым записал видеообращение к председателю Верховного суда России Вячеславу Лебедеву с просьбой взять под контроль уголовное дело руководителя карельского отделения правозащитного общества "Мемориал" Юрия Дмитриева.