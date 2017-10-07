Повышать рождаемость будут идеологией? 21 7.10.2017, 11:25

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В администрации Лукашенко разрабатываются радикальные меры по стимулированию рождаемости.

- Мы сейчас готовим для президента информацию по стимулированию рождаемости. Отмечаем, что был небольшой демографический подъем, а сейчас тенденция к спаду. Нужно предпринимать какие-то более радикальные шаги по стимулированию рождаемости, - заявил заместитель главы президентской администрации Николай Снопков.

О том, почему падает рождаемость, пишет «Завтра твоей страны».

Гацура-Яворская: Родители должны иметь гарантию будущего своих детей

- Мало получить льготный кредит. Детей надо воспитать, одеть, обуть. На это нужно заработать, а ситуация в стране не позволяет зарабатывать достойно, - говорит мама четверых детей, общественная активистка Татьяна Гацура-Яворская.

По ее мнению, существующие стимулы рождаемости не действуют, потому что люди задумываются о будущем детей.

- Государство предлагает родить ребенка. А какое будущее у этого государства – непонятно. Будет ли дальше строиться союз с Россией или мы будем двигаться в сторону Европы? – подчеркивает общественная активистка.

Она обращает внимание и на то, что к многодетным семьям в нашей стране предвзятое отношение: власти воспринимают их как неблагополучные, часто проверяют.

Многодетная мама считает, что позитивно повлиять на демографическую ситуацию в стране может увеличение детского пособия.

- Если государство начнет платить мамам после рождения третьего ребенка пособие 500 долларов в месяц до трех лет, уверена, желающих родить будет много, -- говорит Татьяна Гацура-Яворская.

Однако, по ее мнению, более эффективной мерой по стимуляции рождаемости может стать предоставления большей свободы бизнесу.

- Тогда семьи, которые воспитывают двоих детей, смогут заработать и решатся на третьего ребенка, -- считает многодетная мама.

К тому же, как подчеркивает общественная активистка, родители должны быть уверены, что их дети смогут получить качественное образование и будут жить в правовом государстве.

- Родители должны иметь возможность влиять на реформы в стране – это и есть гарантия будущего их детей, - подчеркивает Татьяна Гацура-Яворская.

Альховка: Идеология должна подкрепляться экономическими стимулами, которые можно получить здесь и сейчас

Председатель правления общественного объединения «Гендерные перспективы» Ирина Альховка отмечает, что меры, которыми государство сегодня стимулирует рождаемость, отсрочены во времени.

По ее словам, у семей есть интерес к программе материнского капитала, но для того, чтобы им воспользоваться до наступления совершеннолетия детей, есть много ограничений.

- Материнский капитал нельзя получить сейчас, а дети растут – им нужны еда, одежда, игрушки. В России, где действует похожая программа, пришли к тому, что этим капиталом можно воспользоваться раньше и делить на части, -говорит эксперт.

Хорошей мерой по стимуляции рождаемости, по мнению Ирины Альховки, может стать развитие системы детских дошкольных учреждений.

- Чтобы она была доступной: не было очередей и не нужно было записывать ребенка в детский садик сразу после его рождения. Детским садам нужно большее количество воспитателей и меньшая наполняемость групп, -- подчеркивает Председатель правления общественного объединения «Гендерные перспективы».

Собеседница обращает внимание на статистику: приводились цифры, что едва ли не половина женщин не остаются в декрете до трех лет, а выходят на работу раньше.

- Редко какая белорусская семья может позволить, чтобы работал только один супруг. Нужно, чтобы работали оба, а для этого требуется нанимать няню (если семья может себе такое позволить) или отдавать ребенка в дошкольное учреждение, - говорит эксперт.

По ее словам, качество воспитания и образования в детских садах тоже влияет на уровень рождаемости.

Радикальные меры по стимуляции рождаемости, считает Ирина Альховка, не по карману нашему государству.

- Самая радикальная мера – это повышение пособий и еще большее расширение программ кредитования. Но я не уверена, что сегодня наша экономика может позволить себе такие меры, - считает эксперт.

Собеседница предполагает, что повышать рождаемость белорусские власти будут … идеологией.

- Уже сегодня мы видим, как выросло количество социальной рекламы, как часто в выступлениях главы государства звучит посыл о том, что в белорусской семье должно быть трое детей. Но идеология должна подкрепляться экономическими стимулами, которые можно получить здесь и сейчас, - уверена Ирина Альховка.

Она напоминает, что после введения программ по кредитованию для многодетных семей рождаемость увеличилась.

- Аналитики говорили, что это скорее сдвинуло календарь рождаемости, а не увеличило количество детей в принципе. Те, кто мечтали о втором-третьем ребенке, решились его завести раньше, чем планировали, чтобы успеть воспользоваться этой возможностью, - говорит Ирина Альховка.

По словам эксперта, многие страны включают экономический стимул для повышения рождаемости.

В пример эксперт приводит Швецию – одну из немногих стран в ЕС, где нет проблемы снижения рождаемости.

- Исследователи выделяют два критерия, которые обеспечивают устойчивый рост населения в Швеции. Желание женщин иметь детей зависит от помощи партнера (возможности отца уйти в оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком) и возможности иметь работу, которая позволит содержать ее и нанять няню, - отмечает Ирина Альховка.