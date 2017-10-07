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В Минске водитель BMW врезался в такси и попытался скрыться

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  • 7.10.2017, 11:43
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Фото: sudexpert.by

ДТП произошло около двух часов ночи на улице Кальварийской.

Ночью в Минске водитель BMW не справился с управлением и врезался в столб, а затем еще в один автомобиль и попытался скрыться, сообщила ГАИ Минска.

ДТП произошло около двух часов ночи на улице Кальварийской. Водитель BMW не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. Но продолжил движение по проезжей части и столкнулся с автомобилем такси Opel Astra. Водителя такси забрала скорая.

После столкновения водитель BMW вместе с серьезно раненым пассажиром попытался скрыться с места аварии, но, по предварительным данным, был задержан ГАИ. Пассажира увезла скорая.


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