В Минске водитель BMW врезался в такси и попытался скрыться

В Минске водитель BMW врезался в такси и попытался скрыться1
- 7.10.2017, 11:43
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ДТП произошло около двух часов ночи на улице Кальварийской.
Ночью в Минске водитель BMW не справился с управлением и врезался в столб, а затем еще в один автомобиль и попытался скрыться, сообщила ГАИ Минска.
ДТП произошло около двух часов ночи на улице Кальварийской. Водитель BMW не справился с управлением и врезался в осветительную мачту. Но продолжил движение по проезжей части и столкнулся с автомобилем такси Opel Astra. Водителя такси забрала скорая.
После столкновения водитель BMW вместе с серьезно раненым пассажиром попытался скрыться с места аварии, но, по предварительным данным, был задержан ГАИ. Пассажира увезла скорая.