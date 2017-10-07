Ученые обнаружили необычный способ сделать брак счастливым 6 7.10.2017, 11:51

3,839

Ученые из США и Швеции установили, что причиной проблем в семейной жизни чаще всего является "плохая генетика".

Пресс-релиз исследования опубликован на сайте Университета Содружества Виргинии.

Специалисты проанализировали статистику разводов в Швеции и пришли к выводу, что молодожены, чьи родители состояли в нескольких браках, чаще всего повторяют их опыт. Виной тому не воспитание и не атмосфера в доме, а генетическая предрасположенность, говорится в материале.

Ученые обратились к брачным записям респондентов, взятых из приютов, и выяснили, что те повторяют историю отношений биологических родителей. При этом опыт приемной семьи не оказывает существенного влияния на частоту расставаний с партнерами.

"Мы убедительно доказали, что генетические факторы в значительной степени определяют склонность к разводу, которая передается от поколения к поколению", — заявила одна из авторов доклада Джессика Сальватор.

Исследователи надеются, что изучение проблемы на уровне генома, а также анализ "семейного досье" помогут в будущем снизить количество несчастных браков.