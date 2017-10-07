Жители деревни Гирово под Барановичами: «Сидим без горячей воды и в холодном доме» 4 7.10.2017, 11:58

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Фото: intex-press.by

Жители деревни Гирово рассказывают, что от регулярного отключения электричества страдают уже несколько месяцев.

В редакцию Intex-press обратились жители деревни Гирово Барановичского района с жалобой на то, что уже несколько месяцев у них без предупреждения регулярно отключают электричество. Люди не только сидят без света, но многие и без тепла, воды и телефона, страдает электротехника, портятся заготовки на зиму в морозильнике.

Жители деревни Гирово рассказывают, что проблемы с электричеством у них начались два-три месяца назад – его стали отключать один-два раза в неделю, почти на целый день.

– Выключают часов в 9–10 утра, а включают только вечером, часов в 17, – говорит жительница Гирово Ольга.

Когда нет электричества, люди остаются не только без света, но многие и без горячей воды, отопления и телефонной связи.

– У нас все на электричестве, и, когда его отключают, мы сидим целый день без горячей воды и в холодном доме. А ведь у нас дети маленькие, – рассказывает еще одна жительница деревни Светлана.

Фото: intex-press.by

У многих местных жителей даже холодная вода на время отключения света перестает поступать, так как насосы работают на электричестве.

– Приходится с ведрами в соседский колодец за водой идти. А что делать? Надо же и поесть приготовить, и помыться. Без воды никуда, – возмущается житель Гирово Геннадий.

«Все пустили на самотек»

Сельчане вроде и не против потерпеть неудобства, лишь бы только их своевременно предупреждали о том, в какой день отключат свет.

Но этого не происходит.

По словам людей, иногда об отключении электричества они случайно узнают от других сельчан, когда покупают продукты в автолавке, или от старосты деревни. Объявления об отключении света, рассказывают они, расклеивались на столбах всего несколько раз, и чаще всего очередное отключение электричества становится для людей полной неожиданностью.

– В среду, 4 октября, свет снова отключали, но мы об этом накануне ничего не знали. Так и мучаемся уже столько времени, – говорит Светлана.

Люди рассуждают, что, если бы они знали заранее, когда отключат свет, могли бы накануне запастись водой, покупать маленьких детей, погладить белье.

– Все пустили на самотек. Никого не волнует, что здесь и старики, и дети маленькие живут. Некрасиво так с людьми поступать, – говорит одна из местных жительниц, которая не пожелала, чтобы ее называли. – Если так и дальше будет, никакая бытовая техника не выдержит. Мой холодильник скоро точно сломается от постоянных разморозок-заморозок, а ягоды и грибы из морозилки уже сейчас можно выбрасывать.

«С нами, деревенскими, решили, что можно и так»

Фото: intex-press.by

В Барановичском сельском РЭС Барановичских электросетей говорят, что проблема с подачей электричества в Гирово, а также в Лавриновичи и Дубово действительно есть и связана с возведением новой электроподстанции и фермы.

– Если мы не отключим электричество, могут погибнуть люди, – говорит Андрей Гецевич, начальник Барановичского сельского РЭС.

Сдать в эксплуатацию и ферму, и подстанцию планируют в октябре–ноябре текущего года.

Сообщению о том, что жителей Гирово не предупреждают о предстоящем отключении света, в электросетях удивились.

– Примерно за два дня до отключения мы развешиваем по 20–30 объявлений. Возможно, их не хватает, но мы не можем положить извещение каждому в почтовый ящик, – говорит Андрей Гецевич.

По его словам, еще два-три месяца назад сотрудники сельского РЭС разговаривали с местными жителями и интересовались, каким способом их лучше информировать о планируемом отключении электроэнергии. Одни высказывали мнение, что хотят получать уведомления по смс, другие – через интернет, третьи – по радио. Но, говорит Андрей Гецевич, технические возможности их предприятия пока не позволяют «угодить каждому», поэтому они решили расклеивать объявления на столбах и в «самых людных местах».

– Например, мы расклеиваем объявления на остановке «Несвижский перекресток», при въезде в деревню, на столбах улиц, – говорит он.

Фото: intex-press.by

В ближайшее время, по словам Андрея Гецевича, из-за наступления отопительного сезона время отключения электричества в Гирово будет сокращено – свет будут отключать примерно с 10 до 14 часов, то есть на полдня.

Сотрудники Крошинского сельисполкома говорят, что тоже доводят информацию об отключении электричества до людей – через старосту деревни, которая информирует остальных жителей.

Мария Антоновна, староста деревни Гирово, уверяет, что доводит информацию до людей.

– Кому-то звоню, кого-то так вижу. Все испытывают неудобства от отсутствия света, но что делать, не отменять же строительство подстанции, – рассуждает Мария Антоновна.

Местные же жители говорят, что ей одной просто не под силу предупредить всю деревню об отключениях света, и они недоумевают, почему власти не находят других, более цивилизованных способов информирования людей. То, что объявления регулярно расклеивают на столбах деревни, они отрицают.

– В городе если даже на час свет или воду отключают, то объявление вешают. А с нами, деревенскими, видно, решили, что можно и так, – говорит жительница Гирово.

5 октября корреспонденту Intex-press удалось найти в деревне только одно объявление, предупреждающее о том, что электричества не будет 13 сентября.