В России начались акции сторонников Навального 4 7.10.2017, 12:16

3,040

Фото: РИА Новости / Рамиль Ситдиков

Люди требуют допустить Алексея Навального на выборы президента в следующем году.

В городах России начались акции сторонников оппозиционера Алексея Навального. Митинги и пикеты уже прошли во Владивостоке, Хабаровске, Улан-Удэ, Чите и Ставрополе. Люди требуют допустить Навального на выборы президента в следующем году.

Сам политик и глава его предвыборного штаба Леонид Волков находятся под административным арестом. Их обвиняют в призывах к участию в несогласованных митингах, сообщает «Радио Свобода».

Акции сторонников Навального сегодня запланированы в 80 городах России. Их приурочили к 65-ому дню рождения президента страны Владимира Путина. Многие мероприятия не удалось согласовать с местными властями. В Москве и Санкт-Петербурге все заявки на проведение митингов отклонили.

Перед началом митингов полиция провела обыски и задержания в нескольких штабах оппозиционного политика. Арестованы координаторы штабов Навального в Краснодаре и Смоленске.