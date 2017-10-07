МВД: Амнистии в 2017 году не будет 2 7.10.2017, 12:21

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Начальник ДИН также признался, что в Беларуси отбывают срок тысяча иностранцев.

Амнистии в 2017 году не ожидается. Об этом заявил начальник Департамента исполнения наказаний МВД Сергей Дорошко во время прямой линии, сообщает БелТА.

Также прозвучал вопрос о том, может ли осужденный рассчитывать на досрочное освобождение или смягчение наказания, если у него имеются дисциплинарные взыскания.

"Если осужденный имеет дисциплинарное взыскание, когда заходит вопрос о замене более мягким наказанием или условно досрочном освобождении, он в обязательном порядке будет рассмотрен. Если имеется дисциплинарное взыскание, он просто не пройдет комиссию", - отметил Сергей Дорошко.

Кроме того, он рассказал, сколько иностранных граждан отбывают наказание в белорусских исправительных колониях.

"На данный момент там находятся около тысячи граждан иностранных государств. Все иностранные граждане отбывают наказание на общих основаниях. Никаких проблем у нас с ними нет", - сказал начальник департамента.