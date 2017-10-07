Леандро Торрес: Очень хотел бы, чтобы меня позвали в сборную Беларуси

Леандро Торрес: Очень хотел бы, чтобы меня позвали в сборную Беларуси1
- 7.10.2017, 12:27
Аргентинский хавбек брестского "Динамо" Леандро Торрес признался, что был бы не прочь выступать за сборную Беларуси.
О том, как спортсмен отвечал на вопросы болельщиков, пишет Прессбол.
- Часто отрабатываешь штрафные удары на тренировках?
- После тренировок часто остаемся и бьем по воротам. Не только я, но и другие ребята.
- Кого считаешь на сегодня лучшим в команде?
- Сложно кого-то выделить. По ходу чемпионата команду пополнили Милевский, Нивалдо, Нехайчик, которые принесли много пользы. Сейчас мы намного сильнее, чем в начале сезона.
- Поиграл бы еще за какой-нибудь белорусский клуб?
- Наверное, нет. В Бресте я нашел себя, меня любят болельщики и очень нравится город. Поэтому никуда не ушел бы.
- Любимый игрок?
- Лео Месси. Хотя я в принципе люблю футбол. Мне нравится следить за топ-клубами. Например, очень хорошо играют Иско, Лука Модрич в мадридском "Реале". Получаю удовольствие от хорошего футбола.
- За кого переживаешь в Лиге чемпионов?
- Всегда болел за "Барселону". Но сейчас ей будет нелегко, потому что ушел такой классный игрок, как Неймар.
-На кого равнялся в детстве?
- На Рональдиньо образца 2002, 2003 и 2004 годов. Хотел повторять за ним все подряд. Потом появились Криштиану, Месси. Криштиану очень нравился, но потом он поменял поведение и перестал нравиться мне как человек. Месси же за последние десять лет играет на невероятном уровне. Для меня это футболист номер один.
- Твоему сыну нравится в Бресте?
- Да. Он уже пошел в школу и, когда возвращается домой, начинает говорить по-русски. Ему нравиться учить новые слова. Дочь тоже пошла в школу. Ей тоже все по душе.
- Если бы поступило предложение выступать за сборную Беларуси, согласился бы?
- Мне очень хотелось бы этого. Думаю, смог бы помочь. Хотя где-то читал, что не всем нравится идея заигрывания за сборную Беларуси иностранцев.
- Кого считаешь лучшим игроком чемпионата Беларуси?
- Гордейчука. Своими голами он помогает БАТЭ. Еще отмечу 10-го номера БАТЭ, не помню, как его зовут. (Мирко Иванич. — прим.) Борисовчане очень хорошо идут по дистанции и будут бороться до последнего тура за первое место.
- Ты сделал татуировку со звездой Брестской крепости. Какое место там тебя впечатлило больше всего?
- Впечатлила вся крепость. Потому что уже на входе ты видишь, насколько это монументальное сооружение. И звезда, и изображение головы солдата впечатляют.
- Пользуешься общественным транспортом в Бресте?
- Сейчас у меня есть машина. Но раньше использовал автобус, чтобы отвезти сына на футбольную тренировку. Некоторые люди узнавали — подходили и жали руку. Кто-то смотрел на меня с опаской, пытаясь разобраться, Торрес это или нет. Было забавно, — приводит ответы Торреса YouTube-канал брестского "Динамо".