«Бензин не должен дорожать даже на полкопейки!» 9 7.10.2017, 12:56

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Люди возмущены грядущим подорожанием топлива.

«Брестская газета» спросила брестчан, видят ли они основания для подорожания бензина.

Сергей, работает в сфере образования:

— Рост цен на топливо никак не может быть обоснован. Ни на 5%, ни на полкопейки. Как мы знаем, нефть закупается за валюту. В связи с резким ростом курса иностранных валют в 2014 году власти приняли решение привязать цену топлива к курсу доллара. Я считаю, что в той ситуации это было логичным решением. В конце 2014-го — начале 2015 года топливо регулярно дорожало. Однако на сегодняшний день курс доллара стабилен, поэтому и оснований для повышения цен просто нет.

«Белоруснефти» нужно оптимизировать свою структуру, наладить бизнес-процессы, убрать лишних людей. Это позволит снизить издержки на содержание всего концерна. Складывается впечатление, что структура хочет красиво существовать за счет автопарка страны, регулярно повышая цены.

С учетом того, что практически во все цены и тарифы включена стоимость топлива, необходимого на производство товара (его частей) или его доставку, повышение стоимости топлива напрямую вызывает рост цен и тарифов, в том числе и на пассажирские перевозки. Однако я бы не стал утверждать, что для того, чтобы просто повысить стоимость перевозок, нужно повысить цены на топливо.

Татьяна, в декретном отпуске:

— Оснований для подорожания не вижу. И хотя 5% вроде и немного, но, заправляя 10 — 20 литров, сумма выходит приличная, и тут даже 5% играют роль. И, конечно, если подорожает топливо, то за ним последует и подорожание проезда в общественном транспорте. Ведь это нужно как-то компенсировать. Я сама больше пешеход, машина чаще у мужа. Но с детьми всегда нужно быть «на колесах». Поэтому стоимость топлива важна и для меня, ведь бюджет в семье общий. Да и дорожало оно не так уж и давно. По-моему, в мае.

Антон, учитель:

— Может, подорожает бензин, а может, и нет. Скорее всего, это закономерность. Нефти-то своей у нас нет в стране. Соответственно, перерабатываем чужую. Вот когда подорожает, тогда я смогу какой-то информацией располагать, а так… В плане того, пешеход я или автомобилист — 50 на 50. Нет такого, что я все время езжу на автомобиле. Я езжу на автомобиле до тех пор, пока у меня не закончатся деньги, выделенные на бензин. А потом я становлюсь пешеходом и до следующей зарплаты хожу пешком. Если топливо подорожает, скорее всего, просто меньше буду ездить на автомобиле. За тем, когда последний раз дорожало топливо, я особо не слежу. Но мне кажется, месяца четыре назад.

Дмитрий, специалист в природоохранном учреждении:

— Я не автомобилист, поэтому по мне так сильно это не ударит. Но маршрутки уже подорожали, поэтому ждем повышения стоимости проезда в общественном транспорте. Обоснование подорожания, думаю, как и повышение остальных цен по Беларуси — кризис. Последний раз вроде года два назад, зимой, цены на топливо поднимали, тогда еще автомобилисты немного бунтовали.

Екатерина, студентка:

— Без понятия, есть ли основания для повышения цены на топливо. Я его не покупаю. Но, учитывая наши реальные доходы, я думаю, 5% — это все-таки много. Что касается подорожания стоимости проезда в общественном транспорте, к сожалению, да, думаю, так и будет. Насколько я помню, так и было раньше. Я больше пешеход, но общественным транспортом пользуюсь постоянно. Когда последний раз дорожало топливо, я не помню.

Евгения, в декретном отпуске:

— Повышение цен на что угодно всегда вызывает чувство злости на государство как минимум. Ведь с такой же скоростью зарплаты не увеличивают, как растут цены! А затраты на бензин — основная статья расходов в нашей семье. 5% — это немало. Ну и, конечно, общественный транспорт будет дорожать, ведь не на воде же он работает. У меня в декабре два года водительского стажа, у мужа — 11 лет, мы предпочитаем свой автомобиль общественному транспорту. С двумя маленькими детьми без своей машины тяжело.

Александра, администратор:

— Думаю, что основания для такого роста цен, естественно, есть. Все же 5% это много. Если говорить о связи между подорожанием топлива и проезда, то, определенно, она есть. И после того как поднимется цена на топливо, поднимется и плата за проезд в общественном транспорте.