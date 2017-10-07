Граффити с князем Витовтом хотят закрасить 6 7.10.2017, 13:12

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Часть изображения уже замазали штукатуркой.

В Гродно продолжают закрашивать граффити. В подземном переходе возле автовокзала наполовину исчезли «двое в лодке», а на Замковой горе уже не найти панорамы города с Фарой Витовта и монастырём бернардинок, пишет vgr.by.

Цветное изображение двух человек, сидящих в лодке, появившееся в рамках проекта Must Act — Must Art, частично закрасили ещё на прошлой неделе.

— Нужно штукатурить стену. Возможно, потом на этом месте будет новый рисунок, — объяснил заместитель генерального директора по идеологической работе ОУПП «Гродненское городское ЖКХ» Сергей Семашко.

Ещё одно изображение из проекта Must Act — Must Art — это князь Витовт на улице Пушкина. Картинку неизвестные «обстреляли» краской два года назад. Часть изображения замазали штукатуркой.

— Если рисунок сильно испорчен, скорее всего, закрасим его, — говорит Сергей Семашко.

В 2014 году в рамках проекта Must Act — Must Art уличные художники из Беларуси разрисовали сразу несколько городских стен и трансформаторных будок. Например, на фасаде многоэтажки на улице Белые Росы художник из Пинска под псевдонимом Mutus нарисовал одно из самых больших изображений в истории белорусского стрит-арта — человек в прыжке, «улетающий в небо». Ещё сохранилось изображение оленя святого Губерта на стене жилого дома на проспекте Янки Купалы.

На подъезде дома на улице Дзержинского появилась яркая картина со сказочными персонажами: одна девушка была с длинными розовыми волосами, другая, на трансформаторной будке за зданием центра занятости, напоминала фею из фильма «Малефисента». Её закрасили по просьбам жителей близлежащих домов, которым персонаж напоминал «ведьму». Позже, в конце марта 2015 года, из подземного перехода возле автовокзала исчезла птица. Тогда коммунальщики объяснили «пропажу» тем, что от дождей на стене с изображением начала трескаться и обваливаться краска.

Расписывают не только стены домов, но и предприятий

Больше года назад появилось необычная красочная картина длиной почти 50 метров на Понемуньской улице. На рисунке — золотая пчела на голубом фоне, колосья, бабочка. Завершают композицию божья коровка на стебле и василёк. Заказчиком выступило ОАО «Гроднорайагросервис».

«Живой аквариум» из сотни рыб теперь есть на стенах ликёро-водочного завода — 3D-иллюзию в центре города создали граффитисты из команды «Задело». Позже на здании на Виленской улице в центре города ребята нарисовали ещё одну 3D-картину, которая создаёт эффект объёмного пространства: здесь гуляет дама с собачкой, госпожа в годах читает газету, мужчина играет на баяне, а рядом у фонтана играют дети.