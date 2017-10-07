В Бресте ликвидировали известную строительную фирму 7.10.2017, 13:38

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В деле ООО «Облик» поставлена точка.

Экономический суд завершил ликвидационное производство в отношении фирмы, признал погашенными требования кредиторов, передает b-g.by.

«Экономический суд признал обоснованным отчет управляющего по итогам ликвидационного производства, определением от 29.09.2017 года завершил ликвидационное производство в отношении ООО «Облик», признал погашенными требования кредиторов, включенные по состоянию на 29 августа 2017 года в реестр требований кредиторов», — говорится в сообщении Верховного суда Беларуси.

Управляющим был представлен в экономический суд отчет по итогам ликвидационного производства должника, из которого следовало, что за время производства по делу о банкротстве антикризисным управляющим были проведены все необходимые мероприятия по установлению кредиторской и дебиторской задолженности, розыску и реализации имущества должника.

Определение экономического суда о завершении ликвидационного производства является основанием для внесения записи об исключении должника из Единого государственного регистра юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

Производство по делу об экономической несостоятельности (банкротстве) ООО «Облик» было возбуждено экономическим судом Брестской области в октябре 2011 года. 27 января 2012 года суд открыл в отношении должника конкурсное производство, а решением от 31 мая 2012 года признал банкротом и открыл ликвидационное производство.

ООО «Облик» осуществляло деятельность по долевому строительству жилых домов на территории Бреста, Брестской области и Минска с 1994 года. На момент своего банкротства стройфирма оставила незавершенными в Бресте 6 многоквартирных жилых домов, которые достраивал Строительный трест №8. Уголовное дело в отношении экс-генерального директора ООО «Облик» Николая Климука возбудили в феврале 2011 года. Судебный процесс над ним начался 15 октября 2013-го. По информации УВД Брестского облисполкома, Николай Климук в 2004 — 2010 гг. из корыстной или иной личной заинтересованности организовал привлечение граждан и субъектов хозяйствования в качестве застройщиков квартир и торговых помещений. Денежные средства, поступившие в счет оплаты строящихся объектов недвижимости на специальный и расчетный счета, а также внесенные наличными в кассу ООО «Облик», были использованы не по целевому назначению.

В итоге 438 участникам долевого строительства, заключившим договоры на строительство объектов недвижимости по адресам в Бресте: перекресток ул. Пушкинской и бульвара Космонавтов, ул. Октябрьской Революции, ул. 17-го Сентября, квартал улиц Советской, Маяковского, Комсомольской и Гоголя, был причинен ущерб в размере почти 60 млрд неденоминированных рублей. Организовывая привлечение физических и юридических лиц в качестве участников долевого строительства, руководитель фирмы использовал привлеченные денежные средства дольщиков новых объектов на завершение строительства ранее начатых. То есть действовал, по сути, по принципу финансовой пирамиды.

В мае 2014 года судебная коллегия по уголовным делам областного суда приговорила Николая Климука к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии в условиях усиленного режима. Имущество обвиняемого подлежало конфискации. После отбытия наказания его на 5 лет лишили права занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей.

В соответствии с приговором суд обязал Николая Климука возместить в пользу ООО «Облик» в качестве возмещения причиненного имущественного ущерба 1 млрд 343 млн 306 тыс. 900 рублей и в доход государства — 67 млн 165 тыс. 300 рублей государственной пошлины. А также возместить моральный вред 10 потерпевшим по 20 млн рублей каждому и все судебные издержки.

Бывший генеральный директор «Облика» Николай Климук и его адвокат Зинаида Белая подавали кассационные жалобы в Верховный суд на приговор, вынесенный областным судом. Верховный суд оставил решение областного суда без изменений.