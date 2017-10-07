Дыра в потолке и в бюджете Любовь Лобан

7.10.2017, 13:53

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Как чиновники на словах «ремонтируют» скандальную школу в Калинковичском районе, где обвалился потолок.

В начале прошлого учебного года в деревне Капличи Калинковичского района случилось ЧП, вышедшее далеко за рамки местного масштаба. В сельской школе, в кабинете литературы, обвалилась часть потолка. Школа далеко не новая, ей почти 60 лет, ремонты там хотя и проводились, но капитального не было ни разу. Дальнейшее обследование с привлечением специалистов БелГУТа показало, что проводить занятия в здании небезопасно — оно находится в аварийном состоянии.

— Решением райисполкома деятельность школы пришлось приостановить, но речь об окончательном закрытии и сейчас не идет, — поясняет начальник отдела образования, спорта и туризма Калинковичского райисполкома Инна Губар.

Даешь ремонт!

Понятно, что дети учиться не перестали, районные власти сделали все возможное, чтобы учебный процесс не пострадал. Оптимальным был выход организовать для местных школьников занятия в соседних Шиичах.

Фото: gp.by

Там школа на 320 мест даже с новыми учениками едва заполнена на две трети. Этим летом родители учащихся написали заявления о том, что согласны, чтобы их детей подвозили в Шиичи (13 километров до Капличей). Для детей из других деревень, посещавших Капличскую школу, расстояние и того больше. Самый долгий путь из Старых Новоселок — 27 километров. К слову, есть в районе деревни, откуда дорога в школу еще длиннее.

Школьников в Шиичи подвозят два специально выделенных для этого автобуса. Всего же школьные рейсы отправляются туда и обратно трижды в день. Занятия начинаются в девять утра. Организованы две группы продленного дня, чтобы до отъезда домой дети могли провести время с пользой. Первый автобус отправляется из Кротова и Новоселок через Капличи в Шиичи в 7.40, обратно — в 14.50, последний — в 16.50.

Понятно, что пришлось пожертвовать частью удобств не только школьникам, но и педагогам. Инна Губар рассказала, что все они трудоустроены. Для большинства нашлась работа в той же Шиичской школе, куда они добираются вместе со своими учениками. Кто-то стал преподавать в других сельских школах, кто-то — в городских.

— Однако часть родителей не может смириться с тем, что школа в Капличах не работает, в какие только инстанции ни обращались, требуя ремонта. Путь в Шиичи не близкий, детям приходится раньше вставать и вообще, коль у нас агрогородок, то школа должна быть — вот главные аргументы. И ничего не желают слушать о том, насколько это возможно и целесообразно сегодня, — продолжает Инна Губар.

— Разумеется, удобно, когда учебное заведение располагается в шаговой доступности: дети могут спокойно сбегать домой за забытой тетрадкой, родители не переживают, как их ребенок добрался до школы, — говорит начальник отдела технадзора и развития материальной базы управления образования облисполкома Татьяна Лукьянская. — Но в этом случае лучше вложить средства в типовую школу: закупить интерактивные доски, компьютеры, сделать косметический ремонт, чем тратить огромные деньги на ремонт аварийного здания, которое со временем может стать невостребованным.

Новые друзья и кукольный театр

Вместе с заместителем председателя Калинковичского райисполкома Виктором Замостиком и начальником отдела образования, спорта и туризма отправляемся вначале в Шиичи, чтобы в очередной раз поинтересоваться, насколько комфортно там новичкам. Впрочем, спустя год с лишним они уже и не новички.

Фото: gp.by

Захожу в шестой класс — там как раз шел урок математики.

На вопрос, нравится ли им в новой школе, почти все отвечают утвердительно, лишь Аня Банчук, а она живет в деревне Кротов, просыпается в семь утра не очень охотно. Диане Артюшенко «всё нравится. Особенно то, что школа двухэтажная». Доволен и Саша, что за соседней партой: «Здесь друзей больше, а раньше вставать для меня несложно». Хотя друзей в новом классе, на мой взгляд, не так уж много, если учесть, что в шестом всего девять учеников: шестеро местных, трое из Капличской школы. В день нашего визита было всего шестеро, остальные болели. Учитель математики Марина Дудко поясняет, что теперь в классах в среднем по 10 — 12 учеников, самый многочисленный в этом году первый — 17 ребят.

Не могу не поинтересоваться мнением о работе на новом месте и у бывших капличских педагогов. Полина Стрельченко в Капличах преподавала историю и обществоведение, в Шиичах она — завуч по внеклассной работе. Говорит, что ее коллеги с пониманием относятся к возникшей ситуации и к некоторым последовавшим за этим неудобствам. Кто-то незначительно потерял и в зарплате, но этот фактор присутствует и в других школах: учебные часы сверх положенной ставки не везде имеются.

Директор школы Игорь Пархоменко привел очевидные плюсы от пусть и вынужденного совместного обучения детей из двух школ: теперь появилась возможность лучше организовать работу кружков по интересам и секций. Ведь в каждом из них должно заниматься не меньше восьми человек, прежде необходимое количество детей не всегда набиралось. Особенно популярны у ребят кукольный театр и греко-римская борьба. В прошлом году юные театралы заняли первое место в районном конкурсе, в позапрошлом — второе в области. В районном чемпионате по греко-римской борьбе у пятиклассницы из Шиичей призовое место, обошла мальчишек. Есть успехи и у юных компьютерщиков.

Дыра в потолке и в бюджете

Следующий пункт назначения нашей группы — Капличи. Снаружи ничто не выдает, что жизнь в школе замерла. В классе, где обрушился потолок, окна заклеены бумагой. Но, заглянув в окно в другом кабинете, можно заметить новую дыру в потолке — процесс разрушения, похоже, пошел, и аварийная ситуация становится все критичнее. Заделать дыру и продолжать обучение, как советуют некоторые местные оптимисты — не выход. Ремонт действительно требуется капитальный и обошелся бы недешево.

Последний ремонт, как следует из соответствующих документов, проводился в 2007 году. Здание детально обследовали, балки тогда были достаточно прочными, поясняет Виктор Замостик. Ремонтировали школу строители калинковичского ООО «Вега», которое, кстати, всегда значилось на хорошем счету. Заказчиком выступало УКС Калинковичского райисполкома. Тогда отремонтировали и покрасили фасад, сделали отмостки по периметру здания, деревянные дверные и оконные блоки заменили на современные из ПВХ, благоустроили территорию.

Фото: gp.by

Причиной же обрушения потолка спустя девять лет после ремонта стало то, что деревянные потолочные балки, источенные насекомыми, не выдержали. Кое-где поселилась и сырость. Научно-исследовательская лаборатория «Строительные конструкции, основания и фундаменты» Белорусского государственного университета транспорта во главе с научным руководителем Александром Васильевым по результатам обследования признала часть здания школы аварийно опасной.

За давностью лет теперь уже и установить невозможно, когда злосчастные балки под слоем керамзита начали точить зловредные жучки: активизировались они последнее время или давно делали свое черное дело. Однако справедливым был бы упрек и в адрес ответственных за состояние школы лиц: возможно, недоглядели. На территории же школы и сегодня образцовый порядок, двор, несмотря на глубокую осень, утопает в цветах — это сторожа постарались. Кто бы стал разводить шикарный цветник, если бы было принято решение об окончательном закрытии школы?

Бывший директор Капличской школы Татьяна Билас теперь руководит местным детсадом, в котором чуть больше двух десятков малышей. В саду встретились с родителями школьников. Помощницы воспитателей Светлана Павловна и Елена Леонидовна вроде бы и понимают сложившуюся ситуацию, но, по мнению одной из женщин, «лучше бы дети были дома, а так они в гостях. В Капличах на большой перемене могли прибежать домой, а теперь такой возможности нет, утром будить детей в школу тоже пораньше надо».

Аргументы «против», мягко говоря, несерьезные. Что, Шиичи — заграница? Да и кто сказал, что вставать в семь утра, чтобы не опоздать в школу, рано? Похоже, что проблема с новым местом учебы не столько у самих детей, сколько в умах некоторых родителей, излишне опекающих своих чад. Стоят ли полчаса лишнего сна, чтобы вернуться в аварийную школу, сделав там кое-какой ремонт? На капитальный, а именно он необходим, по заключению экспертов, по нынешним временам ни в областном, ни в районном бюджете денег нет.

Экономическая демография

Об экономической целесообразности ремонта ходокам из Капличей говорил и министр образования Игорь Карпенко, проводивший прием граждан в райцентре в середине августа. Тогда он дал четкое разъяснение: не министерство, а управление образования Гомельского облисполкома вместе с Калинковичским райисполкомом решают, делать капитальный ремонт или планировать строительство новой школы где бы то ни было. Предварительно скрупулезно взвесив все за и против — во сколько обойдутся экспертиза, проектирование и само строительство.

Заметив очередную «комиссию», к нам подходят несколько активистов-родителей, ратующих за открытие школы. Среди них — больше всех болеющая за судьбу Капличской школы Роза Стрельченко. К тому времени сюда приехал и председатель Калинковичского райисполкома Иван Пилипец. С его аргументами, во сколько обошелся бы капремонт школы (а это, считай, можно построить новую), Роза Викторовна не хочет соглашаться. Августовское поручение министра местным властям — детально разобраться во всем и принять оптимальное решение — она понимает однозначно: школа должна работать. Такой вариант тоже не исключается. По словам начальника отдела образования, спорта и туризма, вопрос о будущем функционировании Капличской школы не закрыт, возможно, там будет начальная или базовая школа. Но, как говорится, не сейчас, учитывая все ту же не лучшую экономическую ситуацию.

Демографическую тоже не стоит сбрасывать со счетов.

В этом году 72 ученика из Капличской школы учатся в Шиичах. Еще в прошлом году их было 86. Замечаете тенденцию? А она такова, что даже в больших агрогородках населения не прибывает. Председатель Капличского сельсовета Геннадий Ковальчук привел такой факт: если в прошлом году во всех населенных пунктах их сельсовета родились девять малышей, то в этом пока три.

А вот статистика, еще менее оптимистичная, от начальника отдела образования, спорта и туризма райисполкома. За пятилетку начиная с 2012 года в районе закрыто 11 сельских школ. Еще пять школ реорганизовано, они получили статус школы — детсада. Для сравнения: в районе осталась 21 сельская школа. Причина закрытия во всех случаях одна и та же — малокомплектность, нет резона тратить огромные средства на содержание школ, когда во многих классах 1 — 2 ученика.

И на этом процесс школьной оптимизации в районе не закончен. Назревают другие подобные решения, говорит Иван Пилипец. Не секрет, что и в целом в стране количество сельского населения уже не первый год неуклонно снижается. К примеру, на сельхозпредприятиях Калинковичского района еще в начале 90-х трудились 12 тысяч человек, сегодня — 2,8 тысячи.

Однако аргументы, основанные на здравом смысле, а не на эмоциях и желаниях, не для всех очевидны. Многодетная мать Роза Стрельченко говорит, что продолжит добиваться своего: создадут общественный фонд и будут собирать деньги на ремонт. Все это похоже на плохо срежиссированный спектакль, отнюдь не кукольный. Взрослые люди, даже руководствуясь благими намерениями, плохо представляют, о каких суммах идет речь. А это миллионы рублей. В конце концов, во время этой встречи некий компромисс был найден: незначительно пересмотреть утренний график подвоза детей в Шиичи. 14 октября состоится родительское собрание, на котором обе стороны уже в который раз попытаются прийти к соглашению. Получится ли?

Любовь Лобан, gp.by