По всей Испании пройдут марши в поддержку единства 7.10.2017, 14:08

Сегодня по всей Испании должны состояться марши за единство государства.

Об этом сообщает интернет-издание ВВС.

Данные марши знаменуют протесты против референдума в Каталонии, который состоялся на прошлой неделе, а также желание народа и официальной власти и далее находиться в одном государстве. Демонстрации запланированы в столице Испании (Мадриде), а также в других городах страны.

В Каталонии представитель испанского парламента извинился перед всеми, кто пострадал от потасовок с правоохранителями, которые попытались остановить проведение незаконного референдума. Но в то же время, он обвинил власть Каталонии в организации преступного голосования.

Отметим, что извинения от Энрике Мильйо стало первым заявлением испанского парламента, в котором власть просит прощение за насилие во время проведения референдума. Известно, что в ходе конфликта были ранены свыше сотни мирных жителей, а 33 правоохранителя получили разного рода травмы. Тогда полицейские пришли блокировать избирательные участки и разогнать участников голосования, поскольку исполняли решение суда.

Отмечается, что 10 октября президент Каталонии намеревается выступить перед каталонским парламентом. Считается, что именно в этот день Каталония в одностороннем порядке объявит о независимости региона от власти Мадрида. 90% жителей Каталонии, которые пришли на референдум (2,3 миллиона жителей), проголосовали за независимость Каталонии от Испании.

Напомним, 1 октября в Каталонии провели референдум, на котором, по данным местных властей, около 90 процентов избирателей поддержали независимость региона от Испании. Голосование, которому Мадрид пытался помешать, сопровождалось столкновениями с полицией. Правительство Каталонии заявляет, что в столкновениях в день голосования пострадали почти 900 человек. 3 октября, в Барселоне, Жироне, Реусе и других городах Каталонии десятки тысяч людей вышли на акции протеста против жестких действий полиции, примененных в день голосования. По состоянию на вечер 3 октября Барселонская полиция заявила, что в демонстрациях приняли участие около 700 тысяч человек. Протестующие среди прочего требовали вывести из региона правоохранителей, которые подчиняются Мадриду. Кроме демонстраций, в регионе накануне провели всеобщую забастовку.