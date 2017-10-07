Как Артем Милевский зажигает в Бресте Андрей Масловский, «Трибуна»

7.10.2017, 14:27

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Нападающий забивает в «Динамо», как давно не забивал.

Летом брестское «Динамо» прилично шумело на трансферном рынке. Команда обновлялась и пополнялась сильными легионерами и добротными белорусами. Однако особняком стоит трансфер Артема Милевского.

Украинский форвард с белорусскими корнями в представлении не нуждается. Родился в Минске, занимался футболом в «Смене», а в 15 лет уехал в Украину в футбольную школу Павла Яковенко. Вскоре попал в киевское «Динамо» и отказался от белорусского гражданства. Становился лучшим футболистом Украины и шумел со сборной на чемпионате мира. В 2013-м его контракт с киевлянами закончился, и Милевский принялся колесить по Европе в поисках себя и игры, утратившей к тому времени прежний лоск. Перепробовал много стран и команд, но чаще попадал в различные нефутбольные истории.

Одна из таких попыток реанимировать карьеру и занесла Милевского в родные края спустя 17 лет.

– Клуб верит в Артема. Верит в то, что игрок подобного уровня необходим нам для решения собственных задач, – говорил коммерческий директор «Динамо» Максим Краснобаев. Сам же футболист не скрывал радости и признавался, что всегда знал, что вернется.

Возвращение могло случиться раньше. За последние годы форварда несколько раз зазывало в свои ряды столичное «Динамо». Последняя попытка случилась зимой этого года – не договорились по условиям контракта. Мог Милевский оказаться и в БАТЭ, но чемпионы передумали и отказались от нападающего.

Первый полноценный матч (5 минут в Австрии в расчет не берем) Милевского за «Динамо» вышел ужасным. Австрийский «Альтах» катком прошелся по брестчанам в ответной встрече квалификации Лиги Европы, а Милевский был совершенно незаметен на поле и заменен в перерыве.

Болельщики критиковали форварда за слабую игру, а комментатор «Беларусь 5» Владислав Татур заявил, что украинец как футболист закончился.

Вскоре форвард «исправился», стал набирать очки и вытаскивать матчи, а его агент Александр Панков призывал всех закрыть рты.

– В последнее время появилось очень много «экспертов и знатоков футбола», которые хотят попиариться на имени Милевского, – писал менеджер в своем Instagram. – Говорят, что у Артема нет класса и нет мотивации играть в футбол, выставляют в социальных сетях ссылки на «Википедию» о последних «сухих» сезонах Артема. Я всем хочу передать большой привет и попрошу закрыть свои рты и хоть раз не язвить, а порадоваться и поддержать человека, который вам ничего плохого не сделал.

Сейчас на счету нападающего 4 гола и 3 передачи в 9 играх чемпионата. Это лучший показатель в команде на этом отрезке. На втором месте Павел Нехайчик 5 (2+3) очков. Третий – Леандро Торрес 4 (4+0). По итогам августа болельщики признали Милевского лучшим футболистом команды. Без преувеличения, это отличные цифры для Милевского. После ухода из «Динамо», Артем за четыре с половиной года отличился всего 10 раз. А тут за пару месяцев настрелял почти половину.

На партнеров Артем пасовал не менее классно.

Vsia bor'ba vperedi💪💪💪🤘...,kogda to s Pawei bili po raznie storoni,a segodnia tvorim vmeste ⚪️🔵✌️.eto ya pro vchera 😉 Публикация от timi1010 (@timi1010) Сен 30 2017 в 9:03 PDT

Благодаря яркой игре на форварда обратил внимание главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко. Нападающий заверил, что будет усиленно тренироваться.

– Артем доволен тем, как складываются его дела в Бресте, – рассказывает Панков. – Не просто прийти в команду в середине сезона. Получилось с корабля на бал, но все идет хорошо. Артем сейчас делает перезагрузку после «Тосно». Он там тоже усердно работал, но были свои причины… Мое мнение как агента, что в России Артем потерял сезон. Сейчас же мы довольны. Артему доверяет главный тренер, а руководство прислушивается. Он стал фигурой в команде. Ребята его уважают. И он, в свою очередь, делится опытом и знаниями. И я думаю, что следующий сезон будет еще лучше. Артем пройдет сборы с командой, «Динамо» еще укрепит ряды. Цели же серьезные.

Ну и надеюсь, что дадут шанс проявить себя в сборной. Для Артема сейчас это главная мотивация. Он почувствовал уверенность в собственных силах. А когда с ним такое происходит, его тяжело остановить. Он поставил перед собой цель вернуться в сборную. Хочет доказать болельщикам и в Беларуси, и в Украине, что он игрок высокого класса.

Однако Милевский не был бы собой, если бы жил исключительно футболом. О себе «вне игры» Артем напомнил уже в день подписания контракта с «Динамо», зафолловиф в Instagram страницу girls_brest.

Ну, а дальше – пошло поехало. За несколько месяцев в «Динамо» Милевский успел…

... сняться в ироничном ролике про себя же

…отдохнуть в деревне;

… покататься по ночному Бресту на лимузине;

Zaehal k Maksu @maksimvitus 💪💪🔥🔥 na virtualnuu realnost🔝..za emociyami👌👌, @sashkasokol spasibo za kino😂😂 Публикация от timi1010 (@timi1010) Сен 20 2017 в 2:24 PDT

…зарубиться в виртуальную реальность дома у Максима Витуса;

…пожарить картошку с лисичками в компании одноклубников;

…насобирать грибов.

– Артему очень нравится в Бресте, – говорит Панков. – Раньше он никогда не жил в таких городах. В его карьере были большие мегаполисы – Бухарест, Киев, Сплит, – а сейчас небольшой областной город. И это интересный опыт. Настроение только позитивное. Артему сейчас нужно спокойствие и, думаю, в Бресте он его обрел. По словам Артема, люди в городе очень позитивные и гостеприимные. Да я и сам это прочувствовал, когда приезжал. Нас тепло встречали и в гостинице, и в кафе. Артем очень открытый парень и никогда не ставил себя выше других. Для него все люди равны. Его, кстати, сильно мотивирует поддержка на стадионе. От того, что творят болельщики на трибунах, он получает дичайшие эмоции и энергетику.

Еще его поразил тимбилдинг, устроенный клубом. Руководство, тренеры и футболисты с женами на сутки заехали в «Гринвуд» (шале на Белом озере – Прим.). Жарили шашлыки, весело проводили время и веселились. О футболе не разговаривали вообще. Артем рассказывал, что тимбилдинг получился классным и душевным. Все получили позитивный импульс и сплотились общей целью. Я 10 лет в профессии и скажу, что такие мероприятия редкость. Да, после игры могут собраться в ресторане или выехать на природу на день, но чтобы на сутки! Такое встретишь не часто.

Артем живет недалеко от стадиона. Расположение удобное, потому что команда на тренировки как раз от «Брестского» и отъезжает. Квартира хорошая. Говорил, что нашел быстро – помогла клубная служба, занимающаяся поиском квартир. Ему очень комфортно.

– Есть любимое место в городе?

– Я был у него два раза, мы ходили в ресторан «Корова». Там вкусно готовят и очень уютно. Артем часто там бывает. Еще его можно иногда встретить в заведении «Новая Мята». Впрочем, сейчас он не проводит много времени в заведениях, как это, возможно, было раньше. Он в другом формате и больше думает об играх.

Он хорошо вписался в коллектив. Хорошо общается со всеми партнерами, но с Максом Витусом больше других. Чаще всего они собираются у Макса и Саши Сокол дома. Делают тематические вечера и ужины. У него в инстаграме есть фото, где они готовят жареные лисички. Саша Сокол пообещала приготовить вкусный ужин и сдержала слово. Артему очень понравилось. Он был в восторге. Так загорелся, что при случае рванул в родные места отца и сходил за грибами. Проникся природой. Прямо сейчас у него все хорошо.

Андрей Масловский, «Трибуна»