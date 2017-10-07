Еврозона опережает в экономическом росте США 1 7.10.2017, 14:29

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По оценкам Fitch Ratings, рост ВВП еврозоны в 2017 году станет максимальным с 2007 года.

По оценкам агентства Fitch Ratings, рост ВВП еврозоны в 2017 году станет максимальным с 2007 года и составит 2,2% (в июне ожидалось 2%), информирует ukragroconsult.com.

Прогнозируется, что повышение потребительских цен ускорится до 1,5% по сравнению с 1,1% в 2016 году и продолжит набирать обороты в следующие два года (соответственно 1,6% и 1,7%). Базовая процентная ставка в регионе останется на нулевой отметке в 2017-2018 годах и будет повышена до 0,5% годовых в 2019 году.

Экономика США вырастет на 2,1% в 2017 году при инфляции на уровне 2,1%. В следующем году эти показатели ожидаются соответственно на уровнях 2,5% и 2,2%. Предполагается, что до конца текущего года базовая процентная ставка в стране будет поднята до 1,5% годовых, к концу следующего года — до 2,5% и к концу 2019 года — до 3,25%.