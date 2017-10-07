В Москве началась акция в поддержку Навального 7.10.2017, 14:45

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Участники митинга скандируют лозунги «Россия будет свободной!», «За честные выборы!».

Сторонники оппозиционера Алексея Навального собираются на Пушкинской площади в Москве, где должна пройти несогласованная с властями акция в поддержку политика и его президентской кампании. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» с места событий.

Участники митинга скандируют лозунги "Россия будет свободной!", "За честные выборы!" и требуют освободить из-под ареста Навального, также руководителя его федеральной кампании Леонида Волкова.

Около памятника Пушкину активисты раздают желтых игрушечных уток - символ протестной кампании Алексея Навального и антикоррупционного расследования в отношении главы российского правительства Дмитрия Медведева.

На Тверскую улицу с самого утра стягивались подразделения полиции и автозаки. Сотрудники правоохранительных органов просят собравшихся разойтись. О задержанных пока не сообщается. Митинги в поддержку Навального проходят сегодня в более чем 80 городах России.