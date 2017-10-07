Японцы построят лифт в космос 2 7.10.2017, 15:15

Космический лифт планируют построить к 2050 году.

Согласно информации, опубликованной авторитетными японскими новостными агентствами, к 2050 году одна из компаний островного государства планирует начать строительство первого в истории человечества космического лифта. Старт проекта намечен на 2025 год, передает vistanews.ru.

По словам японских инженеров, в 2050 году все желающие смогут при помощи космического лифта отправиться с Земли на Марс. Отмечается, всего за одну неделю полета пассажиры уникального межпланетного сооружения смогут пролететь около 36 тысяч километров. Согласно заявлениям официальных представителей компании-производителя «лифта будущего», в настоящее время инженеры практически закончили работу над компьютерной моделью межпланетного подъемника, вплотную подойдя к строительству, запланированному на 2025 год.

Как отметили авторы космического лифта, уникальная конструкция будет крепиться к середине космического корабля, а ее максимальная скорость составит до 200 километров в час. Межпланетный подъемник за один раз сможет доставить с Земли на Марс 30 пассажиров. Главным преимуществом данной конструкции эксперты назвали сокращение затрат на доставку грузов в космос.