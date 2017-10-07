Бывшая жена Трампа: Дональд предлагал мне стать послом США в Чехии 1 7.10.2017, 15:27

Ивана Трамп

По словам экс-супруги президента США Иваны Трамп, она отказалась стать послом в Чехии, так как в США у нее «идеальная жизнь».

Ивана Трамп, первая жена нынешнего президента США Дональда Трампа, заявила в интервью телеканалу CBS, что он предлагал ей стать послом Соединенных Штатов в Чехии, передает gordonua.com.

По словам экс-супруги, она "любит свою свободу". Ивана Трамп отметила, что в США у нее "идеальная жизнь".

Она добавила, что разговаривает с бывшим мужем примерно раз в неделю. По ее словам, Трамп просил у нее совета относительно постов в Twitter. Экс-супруга рассказала, что порекомендовала ему использовать соцсеть, так как это "новый способ, новая технология", а также поможет избежать ситуаций с перекручиванием СМИ его заявлений.

Ивана Трамп была женой Трамп с 1977 по 1991 год. У них родилось трое детей: Дональд, Иванка и Эрик.