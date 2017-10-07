93-летний писатель издал дебютную книгу на белорусском языке 1 7.10.2017, 15:33

Викентий Мороз написал книгу «Перажытае-незабытае».

Издательство "Голиафы" выпустило книгу писателя-дебютанта, которому 93 года. Викентий Мороз — автор книги «Перажытае-незабытае».

Автор решился издать свои воспоминания только на склоне лет по вполне понятной причине — опасался за судьбу детей и внуков. А причина опасений — факт его учебы во время немецкой оккупации в Несвижской учительской семинарии и членство в Союзе белорусской молодежи, о чем он сказал родным уже в независимой Беларуси, передает «Радыё Свабода».

На Викентия Мороза никто не доносил, поэтому он отработал всю жизнь учителем на Брестчине и сохранил для сегодняшних читателей чрезвычайно интересные воспоминания о жизни в 1920-1930-е годы.

Книга появится на полках книжных магазинов на следующей неделе.