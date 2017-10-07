Эрдоган: Турция начинает «серьезную операцию» в Сирии

Эрдоган: Турция начинает «серьезную операцию» в Сирии5
- 7.10.2017, 15:55
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Эрдоган заявил, что операция является частью соглашения о деэскалации, достигнутого между Турцией, Ираном и РФ.
Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция и поддерживающие ее сирийские группировки повстанцев, начинают военную операцию в сирийском Идлибе, где альянс джихадистов блокирует попытки достичь перемирия между повстанцами и сирийским правительством. Об этом сообщает Reuters.
Эрдоган сказал, что операция является частью соглашения о деэскалации, достигнутого между Турцией, Ираном и Россией.
"Сегодня в Идлибе Сирии идет серьезная операция, и она будет продолжена", - сказал Эрдоган.
"Теперь этот шаг сделан, и он продолжается", - сказал он, добавив, что турецкие силы еще не участвуют, и что пока это была операция повстанцев.
Он сказал, что Россия поддерживает операцию с воздуха.
6 октября сирийские правительственные войска вошли в один из последних в Сирии подконтрольных террористам Исламского государства город Маядин.