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Эрдоган: Турция начинает «серьезную операцию» в Сирии

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  • 7.10.2017, 15:55
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Реджеп Эрдоган
Фото: reuters

Эрдоган заявил, что операция является частью соглашения о деэскалации, достигнутого между Турцией, Ираном и РФ.

Президент Турции Реджеп Эрдоган заявил, что Турция и поддерживающие ее сирийские группировки повстанцев, начинают военную операцию в сирийском Идлибе, где альянс джихадистов блокирует попытки достичь перемирия между повстанцами и сирийским правительством. Об этом сообщает Reuters.

Эрдоган сказал, что операция является частью соглашения о деэскалации, достигнутого между Турцией, Ираном и Россией.

"Сегодня в Идлибе Сирии идет серьезная операция, и она будет продолжена", - сказал Эрдоган.

"Теперь этот шаг сделан, и он продолжается", - сказал он, добавив, что турецкие силы еще не участвуют, и что пока это была операция повстанцев.

Он сказал, что Россия поддерживает операцию с воздуха.

6 октября сирийские правительственные войска вошли в один из последних в Сирии подконтрольных террористам Исламского государства город Маядин.


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