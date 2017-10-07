10 загадочных объектов под водой, о которых мало кто знает 7.10.2017, 16:11

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Мировой океан полон загадок, и это дает нам возможность мечтать и фантазировать.

Он занимает около 70 % нашей планеты, и только 5 % водного пространства были изучены. Это означает, что под водной оболочкой Земли скрывается множество тайн, которые все еще не обнаружены.

AdMe.ru собрал 10 удивительных объектов, найденных под водой. Но это лишь капля в море. Мы и представить не можем, что ждет нас в водных глубинах.

Большая голубая дыра, Белиз

Большая голубая дыра является уникальным природным объектом, по контуру которого расположены коралловые рифы. Это крупнейшее в мире образование такого рода, глубиной 120 м и площадью в 10 футбольных полей.

Она расположена на 100 км восточнее побережья Белиз. Начало образования датируется последним ледниковым периодом — примерно 65 млн лет назад. Популярным это место стало благодаря известному исследователю подводных глубин Жак-Иву Кусто. В 1971 году он объявил Большую дыру одним из 10 лучших мест для дайвинга.

Движение тектонических плит

За последние годы в результате движения североамериканской и евразийской тектонических плит расстояние между ними значительно увеличилось. Это впечатляющее явление можно увидеть как на суше, так и погрузившись глубоко под воду. Явление было запечатлено несколькими подводными фотографами.

Морской биолог Александр Мастард отметил, что посетители могут быть очень удивлены кристально чистой водой и чарующими видами. Скорость движения плит при этом составляет около 2,5 см в год.

Древний город Гераклион, Египет

Руины древнего города Гераклион были обнаружены французским археологом Франком Годдио в 2000 г. на расстоянии 6,5 км от береговой линии Египта на глубине 50 м.

Существует легенда, что в городе в свое время побывали Елена Троянская и греческий герой Геракл, в честь которого город и получил свое название. До сегодняшнего дня ученые проводят тщательные исследования и поднимают на поверхность бесценные археологические находки.

Подводные пирамиды Йонагуни, Япония

Подводные пирамиды Йонагуни являются самым таинственным местом на территории Японии. Они были найдены в 1987 г. во время погружения дайверов у берегов одноименного острова в Японском архипелаге.

На пирамидах находится множество террас и платформ разной величины, поверхность изрыта канавами и траншеями. Одна из стен монумента обрывается вертикально вниз, уходя на глубину около 27 м. По оценкам специалистов, возраст пирамид может достигать более 10 тыс. лет.

Подводная река на дне Черного моря

Удивительную подводную реку на дне Черного моря удалось обнаружить британским ученым. Если бы эта река находилась на суше, то она бы стала 6-ой по величине в мире. Ее ширина около 1 км, а глубина на некоторых участках достигает 35 м. Встречаются даже водопады, течения и водовороты.

Ученые установили, что подводная река была образована в результате проникновения более соленой воды из Мраморного в Черное море несколько столетий тому назад.

Подводный город Шичен, Китай

Когда-то в провинции Чжэцзян существовал таинственный город под названием Шичен. Его таинственность заключалась в том, что однажды он просто исчез. Как выяснилось позже, долину, в которой находился город, превратили в искусственный водоем для строительства новой гидроэлектростанции. Властям пришлось переселить 290 тыс. человек. На территории города была построена дамба, в результате чего Шичен оказался на дне озера.

В это сложно поверить, но спустя более чем полвека деревянные балки и лестницы города находятся в хорошем состоянии, словно время в нем течет как-то иначе.

Подводный парк скульптур

Уникальный музей был создан английским скульптором Джейсоном Тейлором. Расположен он на дне Карибского моря, неподалеку от берегов Гренады. Первые экспонаты были погружены на морское дно в 2006 г.

На сегодняшний день музей насчитывает более 65 экспонатов, коллекция которых пополняется ежегодно. Данный проект приносит пользу не только как культурный объект, но и как важная часть экосистемы живой природы.

«Черные курильщики» на дне океана

Часто встречаемые под водой образования такого рода представляют собой не что иное, как результат соединения морской воды с магмой. Эти гидротермальные источники, выпускающие струи воды и жидкости, достигают температуры 370 °C. Их называют «черными курильщиками» из-за залежей сульфида железа.

В 2008 г. они были обнаружены на Северном полярном круге между Норвегией и Гренландией. В этом месте образовано 5 «черных курильщиков», один из которых имеет высоту почти в 4 этажа, что делает его самым большим гидротермальным источником.

Останки Apollo 11 в Атлантике

В 2013 г. основатель Amazon Джефф Безос обнаружил компоненты 2 ракетных двигателей с Apollo 11, которые таились глубоко в Атлантическом океане с 1969 г. Они являются частью корабля, который впервые доставил космонавтов на Луну.

«Титаник» — поверженный гигант

История гибели «Титаника» никого не может оставить равнодушным. По сей день вокруг него существует множество различных теорий и нераскрытых тайн. «Титаник» столкнулся с айсбергом в 1912 г. Это крушение стало для него последним.

В процессе погружения под воду судно треснуло и раскололось на 2 части, которые сейчас лежат на расстоянии около 600 м друг от друга.