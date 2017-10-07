В РФ недовольны ростом поставок сидра из Беларуси 7 7.10.2017, 17:04

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Из-за высокого акциза продажи российского сидра стали неконкурентоспособными.

Производить сидр в России стало невыгодно, пожаловалась в Минсельхоз «Опора России». Причина — высокий акциз, который сделал российский продукт неконкурентоспособным по отношению к сидру из Беларуси, чьи поставки на российский рынок выросли в этом году, пишет «Коммерсант».

В этом году акциз на сидр, пуаре и медовуху в РФ был увеличен более чем в два раза — с 9 до 21 российского рубля за литр. Производителям пришлось поднять отпускные цены на свою продукцию до 15%. Но не все клиенты сразу же приняли новые цены. Компаниям пришлось затормозить развитие вследствие сокращения плана продаж и производства.

Значительно возросший акциз, жалуются российские сидроделы, привел к тому, что в этом году резко увеличился объем поставок сидра с территории Беларуси, где ставка акциза в пересчете на российские рубли составляет 3 рубля за литр. «Пользуясь низкой ставкой акциза и отсутствием ограничений для перемещения товаров внутри Таможенного союза, белорусские поставщики сидра и пуаре откровенно демпингуют на рынке», — говорится в подготовленном «Опорой России» письме в Минфин. Гендиректор «Яблочного спаса» Олег Горелов предполагает, что поставки сидра из Беларуси не ограничиваются только местным продуктом: «За белорусскую может выдаваться также украинская и польская продукция».

Менеджер московского дистрибутора напитков сказал «Коммерсанту», что основная часть сидра, завозимого из Беларуси, поступает в крафтовые бары и магазины разливного пива. В Auchan и X5 Retail Group (сети «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель») сказали, что у них нет белорусского сидра.

По словам директора по коммуникациям «Ашан Россия» Марии Курносовой, наибольшую долю в магазинах сети занимает российский сидр, что объясняется, помимо прочего, его «значительно более низкой стоимостью» в сравнении с сидрами из Франции и Шотландии.

Компенсировать потери российских производителей могло бы скорейшее включение сидра и пуаре в перечень сельхозпродукции, считают в «Опоре России». Это позволит сидроделам пользоваться льготами, не требующими финансирования из бюджета. Среди них — право брать в аренду производственные и складские помещения, рекламные послабления и возможность продажи в нестационарной рознице.

В Беларуси производством сидра занимаются «Лидское пиво», «Минский завод виноградных вин», а также несколько более мелких производителей.