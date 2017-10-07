В Мадриде и Барселоне проходят многотысячные митинги 7.10.2017, 17:17

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Фото: EPA

В Испании проходят митинги в поддержку единства Испании.

В Мадриде 10 тысяч человек вышли на митинг в поддержку единства Испании. Одновременно в Барселоне проходит демонстрация с призывом к политическому диалогу. Об этом сообщает ВВС.

Люди держат плакаты с надписями: "Испания лучше, чем ее лидеры" и "Давайте поговорим".

Напомним, 1 октября в Каталонии, несмотря на противодействие Мадрида, прошел референдум о независимости. Согласно итоговым данным, 90,18% избирателей поддержали независимость Каталонии. Против выхода из состава Испании проголосовали 7,83% человек. 1,98% избирателей опустили в урны пустые бюллетени.

Фото: EPA

Лидер региона Карлес Пучдемон заявил, что Каталония провозгласит независимость в ближайшие дни.