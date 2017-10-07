Как зарплаты белорусов отличаются от доходов в соседних странах 9 7.10.2017, 17:26

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Фото: kp.by

Зарплатам соседей из ЕС белорусы могут только позавидовать.

Tut.by посмотрел, как зарплаты белорусов смотрятся на фоне доходов соседей.

В России средняя августовская зарплата составила около 1300 рублей (суммы переведены в белорусские рубли по курсу Нацбанка на 7 октября). По сравнению с соответствующим периодом предыдущего года показатель вырос на 7,1%, к июлю — «похудел» на 1,5%.

Реальные располагаемые доходы россиян в августе замедлили падение в годовом выражении до 0,3% с 1% в июле. За восемь месяцев они упали на 1,2%.

Украинцы в августе в среднем получали около 520 рублей. Больше всего зарабатывали жители Киева — 815 рублей.

Наши соседи по ЕАЭС — казахи — в августе в среднем получали около 850 рублей.

В Польше в августе зарабатывали 2400 рублей.

В Латвии зарабатывают 2130 рублей до уплаты налога, в Эстонии — 2860 рублей.