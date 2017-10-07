В Лондоне машина въехала в толпу людей 7.10.2017, 17:29

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Фото: Alex Maknoton

Несколько человек получили травмы.

В Лондоне у Музея естествознания автомобиль врезался в толпу людей, сообщает Sky News. По информации ВВС, несколько человек получили травмы.

Sky News со ссылкой на полицию уточняет, что после инцидента был задержан один человек. Был ли он водителем машины, не сообщается.

В полиции сообщили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего.