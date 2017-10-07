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На границе с Литвой и Латвией - огромные очереди грузовиков

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  • 7.10.2017, 18:17

Очереди возникли из-за настройки программного обеспечения в литовских пунктах пропуска.

На границе с Литвой и Латвией снова большие заторы грузовиков.

Как сообщает сайт Государственного пограничного комитета по состоянию на 16.00, на литовской границе на выезде из Беларуси в Котловке стояло 90 фур, в Каменном Логе — 230, в Беняконях — 173 и в Привалке — 191 машина.

Очень загружены и пункты пропуска на латвийском направлении: в Григоровщине — 170, в Урбанах — 260 машин.

Пограничники предупреждали, что в выходные могут возникнуть большие очереди на этих участках границы, так как в литовских пунктах пропуска настраивают программное обеспечение.


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