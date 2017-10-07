В Саудовской Аравии атаковали королевский дворец 1 7.10.2017, 18:09

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Правительство Саудовской Аравии официально не сообщало об инциденте.

В Саудовской Аравии совершено нападение на резиденцию короля Сальмана Бен Абделя Азиза Аль Сауда, передает 112.ua.

Как сообщает Al Jazeera, ссылаясь на сообщения в соцсетях, правоохранительные органы страны предотвратили нападение, но двое охранников королевской резиденции были убиты.

Также посольство США в Саудовской Аравии предупредило американцев, находящихся в стране быть осторожными и избегать пребывания вблизи дворца короля Аль Сауда в Джидде.

Правительство Саудовской Аравии официально не сообщало об инциденте.

Арабские СМИ напоминают, что в Саудовской Аравии в последнее время активизировался ИГИЛ. Террористы атаковали шиитские мечети в восточных провинциях страны, где базируется значительная часть шиитского меньшинства.