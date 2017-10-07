ЕС начал переговоры по Brexit с оппозицией Британии 1 7.10.2017, 18:38

Переговоры вызваны опасениями ЕС из-за того, что правительство Терезы Мэй может уйти в отставку.

Европейский союз начал переговоры по выходу Великобритании из состава ЕС (Brexit) с британской оппозицией, сообщает 112.ua cо ссылкой на The Sun.

"Еврокомиссия дала старт переговорам об условиях Brexit с Лейбористской партией Джереми Корбина", - отмечается в сообщении.

Согласно информации издания, переговоры вызваны опасениями ЕС из-за того, что правительство Терезы Мэй может уйти в отставку, особенно из-за ее жесткой позиции на переговорах о Brexit.

Как отмечается, на первых переговорах лейбористов представлял Корбин и его "заместитель по Brexit" Кейр Стармер, а со стороны ЕС был главный переговорщик по Brexit Мишель Барнье и его заместитель Франс Тиммерман.

В Еврокомиссии расчитывают получить от оппозиции Британии гарантии, что в случае их прихода к власти, страна будет придерживаться достигнутых договоренностей.

При этом добавляется, что соответствующие консультации будут продолжены на следующей неделе.

Ранее сообщалось, что Европарламент принял резолюцию с призывом не переходить к новому этапу переговоров по выходу Великобритании из Европейского союза. Четвертый раунд переговоров о выходе Великобритании из ЕС был начат в сентябре.