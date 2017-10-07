Политическая наука для донов Педро 1 Виталий Портников, «Радио Свобода»

7.10.2017, 19:02

1,266

Виталий Портников

Россию мало интересовало дальнейшее развитие политической карьеры Педро Аграмунта.

Испанский сенатор Педро Аграмунт был вынужден досрочно сложить с себя полномочия председателя ПАСЕ. Это произошло буквально за несколько дней до голосования в Ассамблее, которая должна была окончательно высказаться относительно полномочий своего председателя. И хотя Аграмунт ушел в отставку за несколько недель до того, как его полномочия председателя так или иначе были бы исчерпаны, сам факт необходимости с позором покидать пост станет серьезным предупреждением для тех западных политиков, которые захотят быть использованы Москвой.

А Москва, можно сказать, воспользовалась поездкой Педро Аграмунт на все 100%. Российской пропаганде необходимо было показать, что парламентарии из ПАСЕ – и не просто обычные парламентарии, а сам председатель ПАСЕ – вместе с российскими депутатами посещают Сирию и обнимаются с диктатором Башаром Асадом. И у Кремля все получилось. Дальнейшее развитие политической карьеры Аграмунта организаторов этой пропагандистской кампании мало интересовало. К тому же всегда можно было объяснить, что председателю ПАСЕ мстят за его «смелый» поступок – «бандеровцы», «американские агенты», «русофобы». Рассказывать о мести и русофобии в Москве умеют.

Конечно, для украинского читателя может быть не очень понятно, как западный политик мог так легко пожертвовать репутацией для какого-то полета в Сирию. Зачем это Аграмунту? Но западные политики тоже бывают разные. Нужно просто знать, что Аграмунт – представитель старшего поколения Народной партии, которая сегодня правит в Испании. В Украине мало кто понимает, что это за партия. Из любого политического справочника вы узнаете, что это – правоцентристы. Но на самом деле Народная партия появилась на руинах франкистской партии после демонтажа авторитарного режима – и вскоре вытеснила из политической арены настоящих центристов, стала единственной альтернативой левым.

Ее учредителями стали бывшие чиновники режима Франко, которые были вынуждены согласиться с демократией. Но отношение к демократии у многих из них такое же, как в бывших коммунистических функционеров. Эти люди пользуются демократией, но презирают ее. А уважают они силу. К тому же – учитывая опыт успешной жизни при авторитарном режиме – эти люди нередко являются профессиональными приспособленцами.

У Аграмунта вероятно не было никаких проблем с русским военным самолетом еще и потому, что современная Россия похожа на ту франкистскую Испанию, в которой прошла его молодость. Именно в этом самолете – а вовсе не в кресле главы ПАСЕ – испанский парламентарий, похоже, был среди своих.

Виталий Портников, «Радио Свобода»