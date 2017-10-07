Президент Польши поздравил «Белсат» с десятилетием 7.10.2017, 19:15

Анджей Дуда

Письмо Анджея Дуды с поздравлениями телеканалу было зачитано на фестивале «Искусство факта» в Торуни.

«Белсат» получил специальную награду фестиваля «Искусство факта» в польском Торуне – накануне десятилетия канала.

«Это первый акт нашего празднования 10-летия. Как бы странно ни было (даже мне), нашему каналу уже десять лет. Мы выстояли в тяжелых условиях и – самое важное – растем, а нас – смотрят», – заявила во время получения награды директор телеканала Агнешка Ромашевская-Гузы.

Письмо «Белсату» направил Анджей Дуда. Президент Польши поздравил Агнешку Ромашевскую-Гузы с юбилеем деятельности канала, подчеркнул, что «Белсат» – «замечательная визитка польской открытости и солидарности» и выразил уверенность, что канал будет развиваться и дальше, «способствуя белорусско-польским отношениям».

Фестиваль «Искусство факта» в этом году проходит под слоганом «Портреты поляков – взгляд в зеркало». Он проводится в Торуни уже в пятый раз. Все пять лет в конкурсной программе фестиваля участвовали авторы «Белсата».

Слева направо: Одна из дискуссий в рамках нынешнего фестиваля «Искусство факта». Польский репортер Марек Миллер, журналисты Петр Сквециньски и Камиль Басай. Модератор дискуссии – директор «Белсата» Агнешка Ромашевская-Гузы

Фото – Милош Добжиньски/Белсат

«Уверена, что документальные фильмы и репортажи – короли современного телевидения», – добавила Агнешка Ромашевская-Гузы.

Так, фильм Антона Тележникова «Кисти вместо автоматов» получил в прошлом году главную награду фестиваля.

Саундтрек к репортажу о пленэре, который белорусские художники провели в Песках под Донецком, написал журналист «Обзора событий культуры» на «Белсате», Андрусь Такинданг.