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Для заключенных в Беларуси введут электронные браслеты

  • 7.10.2017, 19:42
ФОТО: «РИА НОВОСТИ»

Электронные браслеты для заключенных планируют ввести в Беларуси в 2018 году.

Об этом сообщил начальник Департамента исполнения наказаний МВД Сергей Дорошко, передает sb.by.

Он полагает, что такой мониторинг позволит снизить количество людей в местах лишения свободы. Лиц, которые совершили не тяжкие преступления и не являются опасными для общества, не будут изолировать, а только ограничиваться в определенных правах.

"Если это сработает, то в следственных изоляторах будет на 15% меньше людей, чем сейчас", — сказал Сергей Дорошко.


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