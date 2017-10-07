Миллион поляков вышел на молитву за мир 7.10.2017, 19:47

Фото: twitter

Поляки выстроились вдоль государственной границы Польши, где читали розарий.

В рамках инициативы «Розарий до границ» в сегодняшний праздник Матери Божьей Ружанцовой миллион польских верующих читали розарий вдоль государственных границ Польши, передает «Радыё Свабода».

Молитвы состоялись в 320 храмах 22 епархий, в горах, на побережье, в открытом море, в аэропортах, в Афганистане и даже за Полярным кругом.

Фото: соцсети

После богослужений люди направились к 4 тысячам заранее определенных мест вдоль государственной границы Польши, где молились на розарии.