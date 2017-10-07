Миллион поляков вышел на молитву за мир
- 7.10.2017, 19:47
Поляки выстроились вдоль государственной границы Польши, где читали розарий.
В рамках инициативы «Розарий до границ» в сегодняшний праздник Матери Божьей Ружанцовой миллион польских верующих читали розарий вдоль государственных границ Польши, передает «Радыё Свабода».
Молитвы состоялись в 320 храмах 22 епархий, в горах, на побережье, в открытом море, в аэропортах, в Афганистане и даже за Полярным кругом.
После богослужений люди направились к 4 тысячам заранее определенных мест вдоль государственной границы Польши, где молились на розарии.
#RozaniecDoGranic pic.twitter.com/j8mvYS0pjw— Piotr Okonski (@piooko_piotr) 7 октября 2017 г.
#rozaniecDoGranic Prudnik woj. Opolskie pic.twitter.com/gwvevWoz8t— piotoro (@PiotrTomczak3) 7 октября 2017 г.
#rozaniecDoGranic #Gdańsk trwa litania do wszystkich świętych pic.twitter.com/ThAv2OFFAg— RóżaniecDoGranic (@DoGranic) 7 октября 2017 г.