Сторонники Навального решили остаться на Манежной площади на ночь 10 7.10.2017, 20:14

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Фото: РБК

Собравшиеся на площади призвали принести им палатки и теплые вещи.

Сторонники Алексея Навального объявили, что намерены оставаться на Манежной площади, требуя освобождения политика и главы его предвыборной кампании Леонида Волкова из-под ареста, передает «Медуза».

В твиттере «Протестная Москва» сообщается, что на площади находятся около 300 человек. По данным «Открытой России», собравшиеся на площади призвали принести им палатки и теплые вещи.

7 октября в разных города России прошли акции сторонников Алексея Навального. В Москве участники акции, которую мэрия не согласовала, прошли по Тверской улице и устроили митинг на Пушкинской площади. Сотрудники правоохранительных органов митингующих не задерживали.

Алексей Навальный и Леонид Волков были в начале октября арестованы на 20 суток за повторное нарушение правил проведения митинга. Суд счел, что они призывали на несогласованные акции.