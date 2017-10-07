Как белорусам обыграть Нидерланды 12 7.10.2017, 20:30

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Фото: VI-Images/Getty Images

Матч Беларусь - Нидерланды состоится сегодня и начнется в 21:45.

В субботу сборная Беларуси схлестнется на «Борисов-Арене» с Голландией. Если для наших матч глобального значения не имеет, то для «оранжевых» станет одним из определяющих в отборочном цикле чемпионата мира-2018. За две встречи до конца квалификации голландцы на три очка отстают от Швеции, занимающей второе место в группе А, и при неудачном исходе все для команды Дика Адвоката может полететь в тартарары. Возможно ли поражение от белорусов? В каком состоянии сейчас пребывает сборная Голландии? И как нужно сыграть нашим, чтобы уложить на лопатки статусного оппонента? С этими вопросами «Трибуна» обратилась к экс-тренеру «Нафтана» и минского «Динамо» Павлу Кучерову, который уже 26 лет живет в голландском Брабанте и работает сейчас футбольным скаутом.

- Павел, что из себя представляет сборная Голландии?

– Все сборные для себя делю на три категории – А, B и С. Жаль, но за последнее время сборная Голландии опустилась в группу В. Для меня там находятся средние европейские сборные, в составе которых практически отсутствуют топовые игроки по статусу и уровню игры. Сейчас мы не можем сравнивать сборную Голландии с той командой, которая выступала 10-15 лет назад. Тогда едва ли не каждый футболист из ее состава играл за топ-клуб и находился в нем на ведущих ролях. Сейчас в сборной всего лишь несколько подобных футболистов. Это Арьен Роббен и Дейли Блиндт. Хотя Роббену из-за своего травматизма с каждым годом все тяжелее и тяжелее быть ведущим игроком «Баварии». А Блиндт – игрок «Манчестер Юнайтед», но это никак не звезда.

- Что произошло с голландским футболом за последние несколько лет? Почему он в такой яме?

– Произошли две неприятные вещи. Во-первых, нынешнее поколение голландских футболистов менее талантливое, чем те ребята, которые пришли в футбол 20 лет назад. Тогда в жизни детей еще была улица. Футболисты изначально играли, развивались на ней, а уже потом попадали в клубы. Сейчас, к сожалению, ситуация из-за телефонов и компьютеров очень сильно изменилась. И клубы вынуждены делать все, чтобы заинтересовать ребят, чтобы они хотели тренироваться и стать профессионалами.

А во-вторых, я вижу проблему в том, что футбольный центр географически сместился. Он очень сильно ушел в сторону Англии. У британских клубов, как и у французского ПСЖ, очень большие денежные возможности, что позволяет выдернуть игроков из Голландии еще в незрелом возрасте. Но когда молодой парень приезжает в топовый европейский клуб, он, как правило, не выдерживает конкуренции, у него нет игровой практики, и его футбольный рост затормаживается. Из-за этого сборная Голландии теряет потенциально топового игрока. А ведь раньше сильные голландские футболисты задерживались в родном чемпионате до 25-27 лет. С этим, в принципе, можно связывать последний значимый успех «Аякса» – победу в Лиге чемпионов в 1995-м. Тогда в команде был сплав молодости и опыта. Хороший пример – Эдвин ван дер Сар. Он оказался в «Аяксе» в 20-летнем возрасте, что очень поздно для современного футбола. Это говорит о том, что в 18-19 лет он хорошо развивался, играя на любительском уровне. И только в зрелом возрасте, в 29 лет, перешел в «Ювентус».

Эдвин ван дер Сар

Подобное можно сказать и про Рууда Гуллита, и про Франка Райкарда, и про братьев де Буров. Никто в юном возрасте из Голландии не уезжал. Да и раньше не было таких богатых клубов, которые безразборчиво скупали футболистов. Сейчас все иначе. Многие считают, что, чем нас больше, тем мы сильнее. В некоторых клубах на контрактах стоят по 60-70 футболистов. И это, безусловно, плохо. Повторюсь, далеко не все молодые голландцы часто играют.

- 19 лет назад скромная «Рода» из Керкраде играла с «Виченцей» в четвертьфинале Кубка Кубков. Сейчас подобный результат для голландских середняков кажется невероятным?

– Да, абсолютно хороший пример. Последние 5-7 лет эта команда выживает, борется только за то, чтобы не вылететь из Эредивизии. А когда-то в Голландии был сильный чемпионат, у «Роды» был спонсор, который помогал приобретать для команды хороших легионеров и местных игроков, что помогало неплохо выступать в еврокубках. Сейчас для голландцев это практически нереально. Хотя перспективные скандинавы до сих пор с радостью едут играть в голландский чемпионат. Он открытый, он динамичный, в нем играют в атакующий футбол. И датчане или шведы знают, что когда-то эта лига стала хорошим стартом для их соотечественников, позже попавших в топ-лиги.

Да, три голландских клуба еще держатся. У них бюджеты в размере 60-80 миллионов евро, но они все равно не могут конкурировать с более богатыми европейскими клубами. В этом году, спустя 16 лет, чемпионом страны стал роттердамский «Фейеноорд». Команда своей игрой заслужила эту победу. Команда ждала Лигу чемпионов. Но приехал «Манчестер Сити», и я увидел сумасшедшую разницу. Это было небо и земля. Причем во всем. Голландцы проиграли 0:4.

Исправить непростую ситуацию в голландском футболе сложно. Ведутся дискуссии о том, что, например, нужно изменить подготовку футболистов, тренировочный процесс, систему игры 4-3-3, ведь в голландском футболе просто не осталось высококлассным игроков для этой тактики. Никто сейчас не витает в облаках. Все прекрасно понимают, что в ближайшие 5 лет сильного поколения голландских футболистов не будет. Сборная Голландии сейчас находится среди тех национальных команд, которые должны прикладывать максимум усилий для того, чтобы квалифицироваться на чемпионаты мира и Европы.

- Давайте поговорим о нынешнем отборе к чемпионату мира. На данный момент Голландия идет на третьем месте и отстает на 4 балла от Швеции. Это ожидаемый расклад?

– Если бы команды поменялись местами, это тоже было бы ожидаемо. Голландия сама усложнила себе ситуацию, оступившись там, где не следовало. Например, в Софии. Сборной осталось провести две ключевые игры. На следующей неделе все решится в очной игре со Швецией. Но для начала нужно выиграть у Беларуси. И побеждать надо с хорошим счетом. В борьбе за второе место со шведами голландцам нужна хорошая разница забитых и пропущенных.

- Что в Голландии говорят о предстоящем матче?

– Сборная настраивается на игру с командой, которая проповедует закрытый футбол. И для голландцев главная цель – победить любым способом. В ином случае у них практически не будет шансов выйти на чемпионат мира. В Голландии неплохо знают белорусский футбол. Сборные не единожды встречались между собой. Предположу, что тренеры сейчас думают о том, как хорошо сыграть в атаке и вскрыть насыщенную оборону белорусов.

- Каким будет тактический рисунок команды Адвоката?

– Вероятно, играть начнут по схеме 4-3-3. Скорее всего, в воротах место займет Яспер Силлессен. Голландцы рассчитывают, что будут больше играть на половине поля белорусов. А Яспер, хорошо играющий ногами, отлично подходит под эту тактику в роли подыгрывающего, в роли либеро. Что касается защиты, то слева выйдет Дейли Блиндт, в центре обороны сыграют Вирджил ван Дейк из «Саутгемптона» и Уэсли Худт, справа – Джоэл Велтман. В полузащите будут действовать Дэви Классен, Джорджиньо Вейналдум и Марко ван Гинкел. Что касается нападающих, справа в атаке будет Арьен Роббен, в центре – Винсент Янссен, а на левом краю предпочтение отдадут Мемфису Депаю. Акцент будет сделан на быструю фланговую игру, чтобы создавать там численное преимущество, играть через прострелы и навесы. Наверное, активно впереди будут действовать и крайние защитники. Если все это принесет быстрый результат, то игра будет направлена на контроль мяча. Ну а если все это долго не будет получаться, то не исключаю выхода на поле высокого Баса Доста. Возможно, будет навал, нужно будет обязательно забивать. Если голландцы потеряют очки в Беларуси, шансы на второе место станут призрачными.

7 октября 2016 г. Голландия – Беларусь – 4:1

- 6 лет не было в сборной Райана Бабела. Для чего его вызвали?

– Тренер просто выбирает между теми, кто на данный момент показывает неплохую игру. А Бабел хорошо проявил себя за «Бешикташ» в Лиге чемпионов. Кто знает, возможно, даже Бабел выйдет против Беларуси на краю атаки.

- Кто самый неординарный футболист в нынешнем созыве голландской сборной?

– Наверное, таких и нет. Тот же Роббен уже не тот игрок, от которого исходит какая-то неожиданность. Многие команды осведомлены, в какой манере он играет, и знают, как нужно действовать против него. Как? Арьен – левоногий футболист, играющий на правом фланге. Поэтому при атаке он смещается в центр, может отдать передачу или завершить все ударом. И команды, которые часто играют против Роббена, действую в защите с двойной или тройной подстраховкой в зоне левого или центрального защитника. В основном такие методы используются против него.

Возможно, себя проявит Янссен. После переезда в Турцию у него появилась уверенность и голевое чутье. Для Голландии это, конечно, плюс.

Если сборная Беларуси будет очень плотно обороняться, голландцам мог бы из-за своего паса пригодиться Уэсли Снейдер, которого нет в заявке. Беларусь – это не Франция, против которой нужно много двигаться и показывать мобильную игру, помогать в обороне, что Снейдеру делать уже непросто. С белорусами он мог бы помочь своей передачей, креативом и неплохим ударом.

- За нашей сборной на протяжении отбора наблюдали?

– Смотрел несколько матчей, но не в полном объеме. По тактике ничего не изменилось. Беларусь играет от обороны, со страхом, с оглядкой на ворота. Исполнителей европейского уровня не прибавилось. Вся игра сводится к компактности в защите и надежде на быструю и результативную контратаку двумя-тремя футболистами. Ну и не стоит забывать про стандарты. Все-таки в составе Беларуси есть высокие футболисты.

- Судя по разгромам в матчах со шведами и поражению в игре с Люксембургом, надежно выглядеть в защите у белорусов не получается.

– У сборной нет стабильного уровня. Команда может сыграть неплохо с Францией и может неудачно провести матчи со Швецией и Люксембургом. Беларуси важно быстро не пропускать. В ином случае ваша сборная просто не может доминировать.

- Если у белорусов шансы обыграть «оранье»?

Арьен Роббен

– Думаю, да.

- Тогда, как нужно сыграть белорусской сборной, чтобы взять три очка?

– Играть против Голландии нужно в итальянский футбол – с хорошей дисциплинированной защитой и правильной подстраховкой. Нельзя давать сопернику пространство для атак. Кроме того, важен быстрый переход в контратаку. Думаю, пространство для этого у белорусов будет. Важно хотя бы только одну атаку сделать результативной. Тогда будет намного проще. Однако, считаю, Голландия все-таки победит. У футболистов сейчас совершенно другой настрой. У белорусов ведь нет мотивации, а подопечные Адвоката хотят поехать на чемпионат мира. Да и тренеру участием на ЧМ хочется достойно завершить карьеру. Тем более турнир пройдет в России, стране, которая по определенным причинам Адвокату достаточна близка. Так что для победы в субботу Дик постарается сделать все возможное.