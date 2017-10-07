Стало известно, когда выберут нового главу ПАСЕ

Стало известно, когда выберут нового главу ПАСЕ1
- 7.10.2017, 20:45
В ближайшее время станет известно, кто заменит Педро Аграмунта.
В понедельник, 9 октября, будет избран новый глава Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).
Об этом сообщается на официальном сайте организации.
«В соответствии с правилами процедуры Ассамблеи председатель будет избран тайным голосованием на открытии сессии ПАСЕ в Страсбурге в понедельник, 9 октября», — говорится в сообщении на сайте ПАСЕ.
Также указано, что новый глава будет занимать свой пост до открытия следующей сессии в Страсбурге - она состоится 22 — 26 января 2018 года.
Напомним, 6 октября президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт добровольно подал в отставку.
"Сегодня по личным причинам я решил больше не занимать должность председателя Парламентской ассамблеи Совета Европы", - написал он.