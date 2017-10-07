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Полонез Огинского мог стать гимном Беларуси

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  • 7.10.2017, 20:58
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Однако коммунисты были против идеи сделать «Прощание с Родиной» гимном нашей страны.

Композитор и государственный деятель Михаил Клеофас Огинский родился 7 октября 1765 года в Гузуве, под Варшавой, в Мазовецком воеводстве.

Уже в 7 лет занимался науками по 16 часов в день. Позже изучал музыку в Италии, напоминает «Белсат».

В 20 лет был избран послом на сейм Речи Посполитой. Был чрезвычайным послом в Голландии, занимал должность мечника великого литовского. Во время восстания 1794 года руководил 480 стрельцами. Во встречах с Александром I продвигал план восстановления ВКЛ.

Был знаком с Моцартом и Гайдном. Знаменитый полонез «Прощание с Родиной» написал в Залесье.

Умер и похоронен во Флоренции в 1833-м.

В 1991 году коммунисты выступили против предложения сделать «Прощание с Родиной» гимном Беларуси.


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