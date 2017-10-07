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Госдеп США призвал РФ установить заказчиков убийства Политковской

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  • 7.10.2017, 21:13
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Анна Политковская
Фото: Каспаров.Ru

11 лет назад известная журналистка была убита в Москве.

Госдепартамент США призвал власти России найти и наказать заказчиков убийства журналистки Анны Политковской. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь ведомства Хизер Нойерт.

"Нераскрытое убийство госпожи Политковской, которая имела двойное – американо-российское гражданство, а также других журналистов в России и угрозы в адрес репортеров, придающих огласке недавние случаи беззакония в Чечне, только ухудшили атмосферу запугивания свободной прессы",– заявила она.

Политковскую убили в подъезде ее дома в Москве 7 октября 2006 года.

Обозреватель "Новой газеты" получила известность как автор критических материалов о российской власти и о ситуации в Чечне – прежде всего о нарушениях прав человека в республике.

По делу об убийстве к пожизненному заключению были приговорены Сергей Хаджикурбанов и Лом-Али Гайтукаев, который умер в колонии в июне по неизвестным причинам. К разным срокам лишения свободы приговорены еще трое – Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы.

Заказчик не найден.


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