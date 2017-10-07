Госдеп США призвал РФ установить заказчиков убийства Политковской

Госдеп США призвал РФ установить заказчиков убийства Политковской4
- 7.10.2017, 21:13
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11 лет назад известная журналистка была убита в Москве.
Госдепартамент США призвал власти России найти и наказать заказчиков убийства журналистки Анны Политковской. Об этом в своем Twitter сообщила пресс-секретарь ведомства Хизер Нойерт.
"Нераскрытое убийство госпожи Политковской, которая имела двойное – американо-российское гражданство, а также других журналистов в России и угрозы в адрес репортеров, придающих огласке недавние случаи беззакония в Чечне, только ухудшили атмосферу запугивания свободной прессы",– заявила она.
Journalist Anna Politkovskaya was killed 11 years ago in Moscow. We continue to urge #Russia to identify & prosecute those responsible. pic.twitter.com/hGcPQuCcRi— Heather Nauert (@statedeptspox) 7 октября 2017 г.
Политковскую убили в подъезде ее дома в Москве 7 октября 2006 года.
Обозреватель "Новой газеты" получила известность как автор критических материалов о российской власти и о ситуации в Чечне – прежде всего о нарушениях прав человека в республике.
По делу об убийстве к пожизненному заключению были приговорены Сергей Хаджикурбанов и Лом-Али Гайтукаев, который умер в колонии в июне по неизвестным причинам. К разным срокам лишения свободы приговорены еще трое – Рустам, Ибрагим и Джабраил Махмудовы.
Заказчик не найден.