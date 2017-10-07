Названы лучшие смартфоны 2017 года 3 7.10.2017, 21:30

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Айфоны от Apple не стали победителями ни в одной номинации.

Издание TechRadar назвало лауреатов 17-й церемонии Mobile Choice Consumer Awards. Эксперты определили лучшие смартфоны и гаджеты года. Hyser.com предлагает подробнее взглянуть на список победителей.

Лучший смартфон 2017 года: Samsung Galaxy S8

Флагманский смартфон от Samsung определил конкурентов от Apple, Huawei, LG, Google, Sony, Motorola, Nokia и OnePlus. Эксперты даже назвали его «смартфоном» будущего, отметив, что у этого гаджета нет слабых сторон. А камера Samsung Galaxy S8 даже стала лауреатом в категории «Лучшая камера».

Лучший смартфон среднего класса: Huawei Honor 9

В категории до 300 долларов специалисты назвали лучшим смартфон от китайской компании Huawei. Судьи отметили замечательный дизайн, высокую производительность и доступную стоимость гаджета.

Лучший бюджетный смартфон: Moto E4

Среди бюджетных смартфонов стоимостью до 150 долларов за победу боролись Honor 5C, Nokia 3310, Samsung Galaxy J3, Sony Xperia XA, Vodafone Smart N8 и Moto E4, который и стал победителем. Прежде всего специалистов удивило соотношение цены и производительности смартфона. Правда, специалисты почему-то даже не рассматривали смартфоны Meizu и Xiaomi, которые всегда славились отличным балансом цены и качества.

Отметим также, что среди смарт-часов эксперты поставили на первое место Apple Watch Series 2, а в категории «Устройства для фитнеса» победил браслет Fitbit Charge 2.