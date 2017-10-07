Вакуумная Россия 4 Александр Сотник, sotnik-tv.com

7.10.2017, 21:57

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Фото: Reuters

Если бы в России появился свой Илон Маск, он моментально угодил бы в тюрьму.

Долой печаль и уныние! Глава «Роскосмоса» Игорь Комаров пообещал создать благоприятные условия для появления в России своих Илонов Масков, - сообщает не кто-нибудь, а – ТАСС. И выплескивает многообещающее: «с этой целью госкорпорация в течение одного-двух лет поменяет условия привлечения бизнеса в российскую ракетно-космическую отрасль».

На этом месте можно было бы воскликнуть «летите, птенцы!», открыть шампанское и объявить дискотеку, если бы не помеха в штанах танцоров-плясунов. Точнее – в самой системе, столь активно сажающей все, что пытается двигаться и созидать. Только за 9 месяцев 2017 года в России было возбуждено около 270 тысяч уголовных дел против предпринимателей. Попадись нашим «ментам» да «следакам» настоящий неоперившийся Илон Маск – будьте уверены: от него тотчас полетели бы пух и перья. И никаких ракет, и прочих буржуйских излишеств. «Потому что – богатый, чертяка. Ты – что: самый умный? А ну, иди сюда, мы сейчас поставим тебя на счетчик или весело посадим на бутылку из-под шампанского…»

За что система ни берется – все идет прахом. Потому что рожденные ползать в коллекторе непригодны к полету. И сколько ни ищи на постсоветских просторах Илонов Масков – все равно откопаешь Милонова или Поклонскую. В жизни ведь как: либо пещера, либо – элитный клуб. А поскольку бандюганам с Лубянки роднее да понятнее доморощенные одноклеточные – на них и дышим, их и плодим. Но мечтать о высоких полетах не вредно – особенно если дело касается бюджетных средств. Под дерзновенные разговорчики о поиске Эйнштейнов и Масков можно весело спутиниздить не один миллиард, и даже не два. А если совсем громко прокукарекать – то можно и все пять распилить на родной лесопилке. А потом, возвысившись над бренным, предъявить общественности новоиспеченного доктора Мединского. Или академика Кадырова. Чем не мыслитель? Чем не крылатый гигант? Он, конечно, ракет в космос не отправляет, зато одноразово послать сможет так, что любой Маск отправится своим ходом –принудительно и безвозвратно. А денег, простите, – нет. Они освоены.

Саранча, обсевшая сладкие денежные места по всей площади полусгнившего государства, ненасытна, и пожирает все подряд. Плоды их жизнедеятельности хорошо видны на примере супермаркета «Метро» в оккупированном Донецке - точнее, того, что от него осталось. Приблизительно так же будет выглядеть и сама Россия, когда ее обглодают до конца – под патриотические песни о величии. А пока отцы-основатели термитника наслаждаются последними каплями нефтяного дождя, к хапку готовится их младая поросль. Это они будут решать: жить вам завтра или умереть прямо сейчас. И обозначить цену вопроса. И задать сакраментальный вопрос: «а зачем вам жизнь, если у вас нет денег? Нищим не место в нашей богатейшей стране».

В таких условиях ни до какой Москвы никакой условный современный Ломоносов не доберется. Не пройдет даже и пары километров: либо умрет от простуды, либо погибнет под колесами чиновничьего «членовоза». Впрочем, для него есть чудесный выход: плюнуть на все и стать, к примеру, хакером-путиноборцем. Внедриться на просторах проклятого Запада и что-нибудь подрыть на благо Родины. Как это делал Петр Левашов, обвиняющийся в США в создании обширной сети для рассылки спама. Сам «гений хакерства» признался: «Я - офицер российской армии, у меня секретная военно-учетная специальность и я давал подписку о неразглашении. Я собирал различную информацию про оппозиционные партии для «Единой России» и занимался доведением этой информации до нужных людей в нужное время». Об этом он заявил на заседании суда 28 сентября, где решался вопрос о его экстрадиции в США. И экстрадиция состоится. Правда, в «Единой России» ушли в уже привычную несознанку: «Трудно комментировать этот бред, - подмигнул голубым глазом представитель самой «честной» правящей партии. – Эта фамилия нам ни о чем не говорит.»

Впрочем, внедряться и рисковать собственной яйцеголовостью необязательно. Можно подписать контракт с какой-нибудь частной армией и пойти шабашить в качестве «ихтамнета», отправившись на Донбасс или в Сирию. Повезет – вернешься, и могут даже заплатить. Не повезет – родное Минобороны разведет руками и скажет: «Это – не наш орёл. Мы его никуда не отправляли…» Именно так «не повезло» двум военнопленным, видео которых на днях предъявили террористы «Исламского государства». «Все военнослужащие Вооруженных сил РФ, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, выполняют поставленные задачи по предназначению», - сообщила в ответ пресс-служба Минобороны. А эти двое, стало быть, дошли до Сирии своим ходом. Закупились в военторге, как обычно делает в России отчаянное мужичье – и дошли пешком, как тот самый Ломоносов. Не простудились, но напоролись на жестокую истину: «Глупость твоя бесконечна, гибель твоя никчемна».

Иначе, как тотальным предательством государством интересов страны и собственного народа, нынешнюю политику Кремля не назвать. Можно задаваться конспирологическим вопросом: «Путин – что, двойной агент? Но на кого он работает? На мифических «масонов»? На Китай, уже поглощающий наши территории?» Ответ банален: десятилетия системной отрицательной селекции выкристаллизовали и вынесли на вершину политического успеха самую оптимальную серость из всей «серятины», какая только может быть. Парадоксально, но эта «серость» - конгениальна в своей бездарности, она – самая выдающаяся из популяции спец-мышей. Ее ложь – дистиллирована, пошлость – беспримесна, пустота – прозрачна до звона в ушах. Абсолютный ноль при полнейшем торжестве вакуума. В эту вакуумную упаковку и запечатали сегодняшнюю Россию. В ней все противится живой жизни, запрещается, купируется, кипятится и немедленно охлаждается. Никакого движения. Серый застывший конструктивизм, над которым вдохновенно парит скорострельный бомбо-помётчик Соловьев – баблолюбец и ТЭФФИ-носец.

Когда-нибудь эту эпоху безвременья, населенную тенями, а не людьми, опишут в литературе и исторических трудах. Опишут как трагическое недоразумение, не оставившее после себя ничего, кроме стертых в пыль «понтов» и могил умерщвленных личностей. Надгробий в пустыне, куда не ступала нога человека. Где кто-то ползал, но не взлетал. Ибо «ихтамнет». И никогда не было.

Александр Сотник, sotnik-tv.com